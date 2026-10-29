Замена двух участков теплотрассы продолжается в Локне — в районе дома № 27 на улице Октябрьской и дома № 48 на улице Шарикова. Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём канале Мах подробно рассказал, почему работы проводятся сейчас и когда планируется восстановить теплоснабжение.

Фото здесь и далее: Иван Белугин/ канал Мах

По итогам конкурсных процедур при подготовке к отопительному сезону образовалась экономия. При поддержке правительства Псковской области 1,36 миллиона рублей направили на дополнительную замену изношенных участков теплосетей.

«Подготовка потребовала времени. Около месяца занимают конкурсные процедуры и определение подрядчика. Контракт заключили 14 сентября, после чего подрядчик заказал трубы на специализированном заводе. Они изготавливаются под конкретный заказ, минимальный срок производства — три недели. После получения труб подрядчик приступил к замене», - рассказал Иван Белугин.

Он отметил, что о предстоящих работах и связанных с ними отключениях жителей предупреждали заранее жителей во всех муниципальных информационных ресурсах, размещали и уточняли информацию о сроках.

«Откладывать замену означало бы отказаться от возможности использовать выделенные средства: неосвоенные деньги пришлось бы вернуть в областной бюджет. Приняли решение выполнить работы этой осенью, до устойчивых морозов. Обновление этих участков позволит повысить надёжность теплоснабжения на годы вперёд и снизить риск аварий зимой», - подчеркнул глава округа.

В ходе ремонта возникла необходимость в дополнительных работах. Поэтому завершение замены и поэтапного возобновление подачи тепла перенесены на 30 октября.

Временно отключены:

— улица Октябрьская, дома 17, 18, 18а, 27;

— улица Шарикова 46.

Теплоснабжение возобновят после завершения работ.

«Замена труб также необходима для дальнейшего благоустройства: в последующем появится возможность провести асфальтирование дворовой территории. Все коммуникации будут заменены, поскольку в прошлом году поменяли водопровод на данных участках. Понимаю, что перенос срока создаёт дополнительные неудобства. Приношу за них извинения и благодарю жителей за терпение и понимание», - заключил Иван Белугин.