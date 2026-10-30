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В Псковской области более двум тысячам абонентов нужно поверить счётчики газа до конца года  

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Уже более 106 тысяч абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учета газа. Вопрос о поверке либо замене счетчика газа клиент решает самостоятельно. Как сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе организации, в ноябре-декабре 2 296 абонентам необходимо пройти процедуру поверки прибора учета газа.

В октябре у 943 абонентов наступил срок определения работоспособности прибора учета. Из них около 41% не выполнили данную процедуру в необходимый срок. При отсутствии поверки прибора учета объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами, утвержденными приказом государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №141-ОД от 21.12.2016.

В ООО «Газпром межрегионгаз Псков» рекомендуют поверять приборы учета газа заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. По истечении данного срока объем потребленного газа рассчитывается по нормативам потребления газа, что, как правило, кратно превышает суммы при расчетах по показаниям счетчика.

Периодичность поверки каждого счетчика индивидуальна и может составлять от 4 до 12 лет. Информация об окончании межповерочного интервала указана в паспорте прибора учета газа, а также размещена в ежемесячной квитанции за газ и в Личном кабинете абонента.

Также в организации напомнили, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика. Также не стоит забывать о вызове контролера перед процедурой поверки для фиксации контрольных показаний, при условии неистечения срока поверки. Это необходимо для обеспечения точности расчетов оплаты.

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