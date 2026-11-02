 
ЖКХ

Мошенники придумали схему с переплатой за отопление

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Мошенники под видом сотрудников коммунальных служб звонят россиянам и сообщают якобы о переплате за отопление, предлагая вернуть деньги на карту, а дальше схем стандартная - нужно лишь назвать код для подтверждения, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Аферисты обзванивают россиян от имени сотрудников коммунальных служб и сообщают о системном сбое в начислении платы за тепло и о переплатах в связи с ним», - рассказали в организации в рамках специального проекта РИА Новости «Код из смс».

Далее мошенники называют сумму компенсации, которую предлагают перевести на карту гражданину. Потенциальной жертве нужно совершить минимум действий для получения средств: достаточно назвать лишь назвать код, чтобы якобы подтвердить операцию.

Передача такого кода приводит к тому, что деньги с счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек, предупредили в «Мошеловке».

Специалисты напоминают, что коммунальные организации никогда не компенсируют переплаты по телефону с запросом реквизитов банковских карт.

«Все реальные перерасчеты отображаются в официальном едином платежном документе и личном кабинете жильца», - заключили в пресс-службе платформы.
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