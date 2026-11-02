В деревне Заньково Островского округа первые дома подключили к газу

Газовое отопление избавляет жителей частных домов от необходимости запасаться дровами и углём на зиму. В деревне Заньково Островского муниципального округа первые домовладения подключили к природному газу. Для этого специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяжённостью 2,6 километра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети проложили в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области. Теперь возможность подключиться к газу появилась у владельцев 39 домов. По президентской программе догазификации специалисты подвели газопроводы до границ земельных участков. При этом собственники 20 домов решили сразу заказать дополнительные работы по подключению.