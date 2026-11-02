 
ЖКХ

В деревне Заньково Островского округа первые дома подключили к газу

1

Газовое отопление избавляет жителей частных домов от необходимости запасаться дровами и углём на зиму. В деревне Заньково Островского муниципального округа первые домовладения подключили к природному газу. Для этого специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяжённостью 2,6 километра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети проложили в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области. Теперь возможность подключиться к газу появилась у владельцев 39 домов. По президентской программе догазификации специалисты подвели газопроводы до границ земельных участков. При этом собственники 20 домов решили сразу заказать дополнительные работы по подключению.

«Собственники 20 домовладений сразу заключили с нами комплексные договоры, в рамках которых мы выполняем не только строительство сетей до границ участка, но и работы в границах участка, а также готовим дома к приему газа. Это значительно ускоряет процесс газификации», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026