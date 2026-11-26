Работы по замене дымовой трубы начались в посёлке Смуравьёво-2 Гдовского муниципального округа сегодня, 26 ноября. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Алексеева в Max.

Фото: Вера Алексеева / Max

Изначально замену трубы планировали провести 23 ноября. Для этого предполагалось временно остановить работу котлов отопления и горячего водоснабжения, работающих на дровах. При этом угольные котлы должны были продолжить работу в штатном режиме.

Однако работы затянулись из-за поломки крана, который должен был установить трубу. Cегодня работы по замене дымовой трубы начались.