Ремонт водопроводной сети в посёлке Смуравьёво-2 Гдовского муниципального округа затянулся из-за поломки крана, необходимого для установки трубы. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Алексеева в Max.

«Изначально причиной отключения холодной воды в домах № 16 и 18 стал прорыв труб из-за их высокой изношенности. Для устранения аварии заключили договор на замену части водопровода. Труб необходимого диаметра не оказалось ни в Пскове, ни в Санкт-Петербурге, поэтому их заказали в Москве», - объяснила Вера Алексеева.

На время устранения аварии также прорабатывали возможность подключения домов №16 и 18 к системе водоснабжения дома №10.

По словам главы муниципалитета, 23 ноября в планах было остановить котлы отопления и горячего водоснабжения, работающих на дровах, для замены трубы. Котлы на угле продолжили работать в штатном режиме. Завершить работы планировали в течение дня, однако возникли сложности с техникой.

«Ехала сегодня в Смуравьёво-2 с надеждой, что ситуация с заменой трубы подходит к завершению. Однако кран, который должен был её устанавливать, сломался по дороге. Подрядчик обещает починить в ближайшее время», - рассказала Вера Алексеева.

В связи с ремонтом водопроводной сети в посёлке прекратили подачу холодной и, как следствие, горячей воды.

По словам главы округа, после установки оборудования водоснабжение в посёлке возобновится в полном объёме.