Ремонт водопроводной сети в посёлке Смуравьёво-2 Гдовского муниципального округа затянулся из-за поломки крана, необходимого для установки трубы. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Алексеева в Max.
На время устранения аварии также прорабатывали возможность подключения домов №16 и 18 к системе водоснабжения дома №10.
По словам главы муниципалитета, 23 ноября в планах было остановить котлы отопления и горячего водоснабжения, работающих на дровах, для замены трубы. Котлы на угле продолжили работать в штатном режиме. Завершить работы планировали в течение дня, однако возникли сложности с техникой.
В связи с ремонтом водопроводной сети в посёлке прекратили подачу холодной и, как следствие, горячей воды.
По словам главы округа, после установки оборудования водоснабжение в посёлке возобновится в полном объёме.