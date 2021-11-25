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Андрей Турчак: Продолжим общение в Telegram

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о невозможности поддерживать свою страницу в социальной сети Instagram.

«Друзья, в связи с агрессивной политикой Meta, которая разрешила призывы к убийству наших солдат со страниц Facebook и Instagram, считаю невозможным далее поддерживать свою страницу в этой соцсети», - написал политик.

Он поблагодарил своих подписчиков за комментарии, слова поддержки и критику на протяжении девяти лет.

«Продолжим общение в Telegram t.me/turchak_andrey», - заключил секретарь Генсовета «Единой России».

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор ограничит доступ к социальной сети Instagram на территории России. Причиной такого решения стало то, что американская компания Meta (бывшая Facebook), которой принадлежит площадка, разрешила публиковать на платформе посты с призывами к насилию в отношении россиян.