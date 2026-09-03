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Двойные стандарты — Артур Гайдук об отказе отменять регистрацию списка «Родины» в Заксобрание

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Решение суда в отношении регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального Законодательного Собрания восьмого созыва от партии «Родина» обусловлено двойными стандартами. Такое мнение высказал депутат Заксобрания от партии «Яблоко», председатель реготделения Артур Гайдук с беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Это просто двойные стандарты. Давайте мы дождемся обоснованного решения от суда. Пока оценки давать рано», – сказал Артур Гайдук.

Напомним, накануне Псковский областной суд не стал по иску «Яблока» отменять регистрацию единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва от партии «Родина». 

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25 августа Псковский областной суд решил удовлетворить иск реготделения «Родины» об отмене регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального Законодательного Собрания восьмого созыва от партии «Яблоко».

Ранее Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление «Родины» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко».

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Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.

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Гайдук Артур Маркович

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

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