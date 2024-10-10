Новости

Первый детский день рождения отпраздновали в псковском музее

Во Дворе Постникова с радостью приняли первых юных гостей на празднование дня рождения в своих стенах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Именинница и ее гости погрузились в увлекательный мир археологии, приняв участие в «раскопках» и расписав деревянные ложки. Также в рамках мероприятия прошло праздничное чаепитие.

Напоминаем, что Псковский музей-заповедник предлагает провести самый важный день в году с пользой для ума и хорошего настроения, погрузившись в русскую традиционную культуру, увлекательную науку или детективное историческое расследование.

Записаться и уточнить все детали можно по телефонам:

+7 (8112) 33-13-90 (доб. 1);

+7 (8112) 29-22-59;

+7 (911) 358-08-16.

Подробности о всех программах и условиях проведения праздников доступны на сайте музея.