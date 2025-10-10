Псковский музей приглашает отметить день рождения в исторических стенах

Псковский музей-заповедник предлагает провести самый важный день в году с пользой для ума и хорошего настроения, погрузившись в русскую традиционную культуру, увлекательную науку или детективное историческое расследование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Музей-заповедник предлагает следующий план праздника:
Продолжительность мероприятия: 2,5 часа.
Праздник проводится на следующих музейных объектах на выбор:
Мероприятие «День рождения в музее» бронируется не позднее чем за 2 недели до планируемой даты проведения.
Распитие алкогольных напитков, курение и использование пиротехники во время проведения мероприятия строго запрещено (свечи для торта разрешены). Сервировочные принадлежности и угощения для гостей необходимо взять с собой.
Записаться и уточнить все вопросы можно по телефонам: