Культура

Псковский музей приглашает отметить день рождения в исторических стенах

Псковский музей-заповедник предлагает провести самый важный день в году с пользой для ума и хорошего настроения, погрузившись в русскую традиционную культуру, увлекательную науку или детективное историческое расследование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Музей-заповедник предлагает следующий план праздника:

Сбор гостей и знакомство – 5 минут; Интерактивная программа на выбор – 45 минут; Мастер-класс в музейной мастерской на выбор – 1 час; Чаепитие и вручение диплома именинника – 40 минут.

Продолжительность мероприятия: 2,5 часа.

Праздник проводится на следующих музейных объектах на выбор:

Музейный комплекс «Палаты у Сокольей башни» (Комсомольский переулок, дом 7);

Музейный комплекс «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, дом 2)

Мероприятие «День рождения в музее» бронируется не позднее чем за 2 недели до планируемой даты проведения.

Распитие алкогольных напитков, курение и использование пиротехники во время проведения мероприятия строго запрещено (свечи для торта разрешены). Сервировочные принадлежности и угощения для гостей необходимо взять с собой.

Записаться и уточнить все вопросы можно по телефонам: