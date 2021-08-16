Недвижимость

Более 10 аварийных строений снесут в гдовском Смуравьево-2

12 аварийных неиспользуемых строений снесут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района за счет средств резервного фонда администрации Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт губернатора Михаила Ведерникова

«Финансирование будет выделено Гдовскому району, рассчитываю, что коллеги объявят конкурс в ближайшее время. Стоимость разработки проектно-сметной документации и проведения работ составит порядка 5 млн рублей (а не 26, как утверждал муниципалитет)», - отметил глава региона.

Планируется, что работы выполнят до конца года.