Культура

Определен подрядчик для реконструкции дома культуры в гдовском Смуравьево-2

ООО «Ис-Строй» займется реконструкцией дома культуры в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Соответствующий протокол подведения итогов электронного аукциона опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок.

В аукционе участвовали три компании: ООО «Гриал», ООО «Дрефор» и ООО «Ис-Строй». Последняя предложила наименьшую цену - 29 млн 256 тысяч 909 рублей 25 копеек. Кроме того, члены комиссии признали заявки компаний «Гриал» и «Дрефор» не соответствующими требованиям документации об аукционе.

Подрядной организации предстоит провести отделочные работы в доме культуры, заменить окна и двери, отремонтировать системы отопления, водопровода и канализации, электроосвещения.

Работы профинансируют за счет бюджета Гдовского района. Реконструкцию завершат до 29 апреля 2022 года.