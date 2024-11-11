Недвижимость

Новая многоэтажка с библиотекой появится в псковском микрорайоне Овсище

Проект строительства многоквартирного жилого дома в городе Пскове рассмотрен и одобрен в рамках заседания Совета по инвестициям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области, инвестор проекта - застройщик, который имеет опыт в строительстве многоквартирных домов с 2022 года и в настоящее время реализует два строительных проекта.

Фото: архив ПЛН

Реализация нового инвестиционного проекта предполагает строительство жилого дома комфорт-класса в районе «Овсище» города Пскова с расположением нежилых помещений на первом этаже со следующими характеристиками:

9 жилых этажей. На первом нежилом этаже будет организована библиотека.

Общая площадь жилых помещений – 4664 квадратных метра.

Общая площадь нежилых помещений – 450 квадратных метров.

Объем инвестиций в проект – порядка 318 млн рублей.

Срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2028 года.

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В фонде инвестразвития Псковской области сообщили, что преимуществами будущего проекта являются: закрытая территория с системой видеонаблюдения, привлекательный ландшафтный дизайн, просторные лоджии, собственная котельная, а также удобное транспортное сообщение в активно развивающемся районе.

В настоящее время фонд оказывает инвестору консультационную поддержку в получении земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации проекта.