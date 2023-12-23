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Общество

Культурный центр или окошко для выдачи книг?

25.12.2023 13:12|ПсковКомментариев: 0

В последние годы микрорайон Овсище растет и развивается. Строятся и закладываются новые дома, появляется сопутствующая новостройкам инфраструктура. Единственная в микрорайоне школа уже не вмещает всех желающих. Поэтому планируется, что после капитального ремонта расположенная там муниципальная библиотека переедет в другое место.

Новым пристанищем учреждения культуры может стать здание бывшего общежития. Однако возможный новый адрес библиотеки совсем не устраивает местных жителей, активно ее посещающих. В ситуации разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Библиотека нужна

«Библиотека нужна, в первую, очередь нашим детям, - говорит жительница микрорайона Юлия Танникова. - У меня трое детей. В библиотеку ходим с тех пор, как старшему исполнилось полтора года. Много читаем. Книги сейчас покупать дорого, а в библиотеке - издания на любой вкус: и развивающие, и книги для первого чтения. Хорошая библиотека, и детям нравится туда ходить».

Впрочем, по словам жительницы микрорайона, и взрослые посещают библиотеку с удовольствием: в читальном зале часто проходят различные мероприятия, выставки, встречи с писателями. Сейчас библиотека занимает целое крыло школы - и то места не хватает. «Когда проходят мероприятия — там тесно», - замечает Юлия Танникова.

Муниципальная библиотека располагается на втором этаже в здании образовательного учреждения и занимает площадь 260 кв. метров. Причем, треть площади выделено под книжный фонд, также есть небольшой читальный зал, где проходят мероприятия и просторный коридор, где размещаются интересные выставки. Комфортно и уютно. Не удивительно, что посетители в библиотеке всегда есть.

«Мы обслуживаем более 3 тысяч читателей, количество посещений в год - более 16 тысяч. В этом году уже провели 113 мероприятий. Библиотека пользуется спросом. Она не детская, для читателей всех возрастов. Но, в основном, к нам ходят дети и пенсионеры», - рассказала заведующая библиотекой Алевтина Куликова.

Вдвое меньше

Никто не спорит, что школе нужны помещения: на площадях, которые сейчас занимает библиотека, может разместиться три класса. Поэтому и сотрудники учреждения культуры, и местные жители, родители школьников, согласны с тем, что необходимо подыскать другое помещение. Но предложенное для переезда место ни тех, ни других не устраивает.

Это помещение в здании бывшего общежития на Алехина, 5. Почему ни сотрудники библиотеки, ни любители чтения не рады такому варианту, можно понять при одном взгляде на этот дом. Выбитые стекла на первом этаже, единственный вход - обшарпанный подъезд. Есть, правда, металлическая дверь с другой стороны здания. Но к ней нет ступенек. Внутри помещения - грязно и неуютно: часть дверей на первом этаже заколочена, стены ободраны и разрисованы. Но это не самое главное.

Помещение, которое предлагают библиотеке, в два раза меньше того, которое она занимает сейчас, - всего 108 кв. метров. А с учетом того, что книжный фонд уже сейчас 98 кв. метров, в новом помещении библиотека из культурного центра микрорайона превратится в окошко для выдачи книг.

«Там будет совсем мало места. Как можно современную библиотеку сделать в таком маленьком помещении? Где проводить мероприятия? Нужно как-то привлекать детей к чтению. Бывает же так, что конкретная книга не нужна, и ребенок идет выбирать книгу. Так же, как и взрослый. У нас сейчас население 7 тысяч человек, микрорайон растет, столько новых домов сдается вокруг. А нам хотят дать 100 кв. метров для библиотеки!» - говорит Юлия Танникова.

Другая проблема, по ее словам, еще хуже. Несколько лет назад это помещение занимала полиция. И участковый вынужден был съехать оттуда, потому что… постоянно прорывало канализацию. «Если мы туда завезем книжный фонд, и вдруг все затопит, мы же все потеряем! Это не то место, где должны размещаться книги. Кроме того, от жителей слышала, что в подвале тоже стоит вода. Соответственно, будет пахнуть затхлостью. И дети, и взрослые не захотят туда приходить».

За помощью к депутату

За помощью в этой ситуации жители обратились к депутату Псковской городской Думы по округу Григорию Стороненкову.

«Ко мне поступили подписные листы с десятками подписей граждан. Жители микрорайона попросили выйти с ходатайством в администрацию города, чтобы решить этот вопрос, но не размещать библиотеку на Алехина, 5», - сообщил Григорий Стороненков.

Депутат напомнил, что раньше библиотека микрорайона Овсище располагалась в жилом доме на ул. Алехина, 10 и занимала две двухкомнатные квартиры. «Десять лет назад мы перевели ее в школу, в отдельное крыло. Библиотека расширилась, и читальный фонд у нее увеличился. Там есть читальный зал, зал детского творчества. Но это помещение школы», - отметил депутат.

По его словам, договор аренды продлевался каждые три года. Но сейчас, когда район застраивается, и количество школьников увеличивается, эти помещения нужны учебному заведению. «Если лет десять назад учащихся было 520, то сейчас их количество перевалило за 1100, а школа рассчитана на 1000 учеников максимум. В этом году школа должна была попасть в программу капремонта. Поэтому досрочно с библиотекой решили прервать договор аренды и перевести ее в иное помещение», - пояснил он

Однако, по словам депутата, нашли помещение только на Алехина, 5. «Это бывшее общежитие, площадь помещения чуть ли не в два раза меньше. Это значит, что библиотека будет работать как некое окно выдачи книг, без читального зала и возможности проведения мероприятий», - сказал он.

Кроме того, вход в библиотеку возможен через холл, куда заходят все жители этого дома. «Обстановка там, мягко говоря, асоциальная: люди пьют, курят. Это не совсем та картинка, которую хотелось бы иметь. Но это единственное муниципальное помещение, которое есть в округе», - говорит Григорий Стороненков.

При этом депутат отмечает, что в микрорайоне Овсище, удаленном от центра, библиотека - чуть ли не единственное общественное место, где жители могут культурно провести досуг, и переезд в неприспособленное для этого помещение вряд ли будет способствовать развитию библиотеки.

Переезд ради развития

Более того, такое положение дел лишит учреждение культуры возможности участвовать в современных программах модернизации. На сегодня актуален такой формат как модельные библиотеки. Это созданные в рамках нацпроекта «Культура» интеллектуальные образовательные центры, для оборудования которых используются деньги из федерального или регионального бюджетов. Но для участия в такой программе у библиотеки должно быть достаточно большое помещение, находящееся в собственности у муниципалитета.

«Только тогда можно говорить о получении финансирования на модельные библиотеки, благодаря которому библиотека стала бы современной. Например, библиотека «Родник» на ул. Труда выиграла восемь миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура», приобрела современное оборудование и теперь является модельной библиотекой. Наш район тоже растет, и хотелось бы, чтобы общественное помещение, где будет располагаться библиотека, не уменьшалось, а увеличивалось», - сказал Григорий Стороненков.

И такие варианты депутат подыскал. «Альтернативный вариант - это новостройка по адресу: Прибрежный проезд, 2. Первый этаж нового строящегося дома площадью 160 кв. метров можно использовать для размещения библиотеки, а подвальный этаж - под книгохранилище. Но это помещение не муниципальное, его надо покупать, потому что застройщик сделал его коммерческим», - пояснил Григорий Стороненков.

Другой вариант - помещение на ул. Ижорского батальона, 24-г. «Это здание около бывшей проходной завода «Тиконд». Помещение достаточно большое: первый этаж 400, второй - 400, третий - 200 кв. метров. Пока это объект незавершенного строительства с максимально подготовленной частью, и собственник готов реализовать его за низкую цену или обменяться на какое-то муниципальное помещение, которое город или область могли бы предложить», - рассказал он.

Но в настоящее время городские власти не готовы рассматривать ни первый, ни второй варианты. В ответ на запрос Псковской Ленты Новостей заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный сообщил, что «в рамках федеральных, региональных программ, а также в бюджете города Пскова на 2024 год и плановый период 2025, 2026 годы средства на приобретение помещения в микрорайоне Овсище для размещения библиотеки не предусмотрены». «На сегодняшний день в собственности муниципального образования «Город Псков» отсутствуют помещения, свободные от третьих лиц, соответствующие требованиям для размещения библиотеки в микрорайоне Овсище. Вопрос размещения библиотеки в новых строящихся домах, в том числе по ул. Прибрежной, д.2 (застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Псковоблстрой»), а также в здании по ул. Ижорского батальона, д.24г (здание на территории бывшего завода «Тиконд») не представляется возможным. Данный вопрос находится на контроле в управлении культуры администрации города Пскова», - подчеркнул замглавы администрации.

Также Алексей Несмашный отметил, что срок аренды библиотеки микрорайона Овсище в соответствии с договором между образовательным учреждением и Централизованной библиотечной системой Пскова оканчивается 28 сентября 2024 года.

Таким образом, до осени она останется на прежнем месте.

Однако Григорий Стороненков настаивает на том, чтобы проработать вопрос о перспективе размещения библиотеки уже сейчас. «Чтобы до осени следующего года библиотека успела переехать, нам надо уже сейчас начинать работать», - уверен он.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова

Теги: #библиотека #Овсище #переезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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