Недвижимость

Гаражи на улице Ижорского Батальона в Пскове демонтируют при бездействии владельцев

Самовольно установленные гаражи на улице Ижорского Батальона в Пскове могут демонтировать, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова

Администрация города издала постановления о демонтаже самовольно установленных гаражей, размещённых по адресам: город Псков, улица Ижорского Батальона, возле домов №8Б и №10.

В случае неосуществления демонтажа гаражей в сроки, установленные постановлениями, они будут демонтированы в порядке очерёдности муниципальным казенным учреждением города Пскова «Служба благоустройства города».

С текстом постановлений можно ознакомится на сайте администрации города Пскова по ссылке.

Напомним, что ранее в на улице Николая Васильева в районе Любятово в Пскове уже снесли самовольно установленный гараж.