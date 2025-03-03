Самовольно установленный гараж снесли в районе Любятово в Пскове

Самовольно установленный гараж демонтировали на улице Николая Васильева в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.
Видео здесь и далее: контрольное управление администрации Пскова
Специалисты муниципального казенного учреждения города Пскова «Служба благоустройства города» демонтировали гараж на основании постановления администрации города Пскова от 3 ноября 2023 года №2507 по адресу: город Псков, улица Николая Васильева, возле дома №73А.
Демонтаж осуществили с разбором объекта.