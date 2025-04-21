Экономист назвал факторы, делающие покупку жилья сейчас выгодной

Вопрос о том, стоит ли сейчас покупать недвижимость в России, волнует многих. Экономическая нестабильность и геополитическая обстановка создают неопределенность, отметил экономист Павел Штанов. По мнению эксперта, в текущей ситуации есть факторы, делающие покупку жилья выгодной.
По словам Штанова, ослабление национальной валюты делает недвижимость в России более привлекательной для иностранных инвесторов. Это может поддержать спрос и, соответственно, цены на рынке.
По мнению эксперта, цены на недвижимость в России будут демонстрировать умеренный рост до осени 2025 года.
При этом он подчеркнул, что инфляция продолжит оказывать давление на цены на строительные материалы и услуги, что, в свою очередь, отразится на стоимости жилья. Кроме того, продление или изменение условий программ льготной ипотеки будет ключевым фактором, определяющим спрос на недвижимость, пишет RuNews24.ru .
«Дальнейшая эскалация геополитической напряженности может привести к оттоку капитала и снижению спроса на недвижимость», - резюмировал экономист Павел Штанов.
Ранее сообщалось, что Псков занял 14 место в рейтинге городов по доходности вложений в недвижимость.