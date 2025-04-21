Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Образование для учащихся с инвалидностью
Господин Рейтингомер
Задержание ректора ПсковГУ
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Весенние запреты В Псковской области
«Учитель года»: В школе по любви
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
Великие Луки к 80-летию Победы
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё Недвижимость 21.04.2025 12:580 Псков занял 14 место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость 22.04.2025 18:300 Экономист назвал факторы, делающие покупку жилья сейчас выгодной 22.04.2025 10:390 В РФ выдачи льготной ипотеки в марте упали на 44% 21.04.2025 15:300 Россиянам могут запретить покупку жилья за наличные 21.04.2025 12:580 Псков занял 14 место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость 18.04.2025 15:320 1,4 трлн рублей получили застройщики в Сбере с помощью искусственного интеллекта
 
 
 
Самое популярное 15.04.2025 12:300 Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 18.04.2025 15:522 Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест 15.04.2025 15:580 Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд 18.04.2025 12:250 По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Экономист назвал факторы, делающие покупку жилья сейчас выгодной

22.04.2025 18:30|ПсковКомментариев: 0

Вопрос о том, стоит ли сейчас покупать недвижимость в России, волнует многих. Экономическая нестабильность и геополитическая обстановка создают неопределенность, отметил экономист Павел Штанов. По мнению эксперта, в текущей ситуации есть факторы, делающие покупку жилья выгодной. 

«Ключевая ставка остается относительно высокой, но правительство продолжает поддерживать программы льготной ипотеки, делая покупку жилья более доступной для широкого круга населения. Это стимулирует спрос и позволяет приобрести недвижимость с более выгодными условиями. При этом застройщики активно возводят новые объекты, что создает конкуренцию и сдерживает рост цен. В некоторых регионах наблюдается даже небольшое снижение цен на новостройки, что дает покупателям возможность выбрать наиболее выгодное предложение», - объясняет экономист.

По словам Штанова, ослабление национальной валюты делает недвижимость в России более привлекательной для иностранных инвесторов. Это может поддержать спрос и, соответственно, цены на рынке.

По мнению эксперта, цены на недвижимость в России будут демонстрировать умеренный рост до осени 2025 года.

«Мы не увидим резкого взлета цен, как это было в 2020-2021 годах. Рост будет постепенным и зависеть от региона и типа недвижимости. В крупных городах и популярных туристических направлениях рост цен будет более заметным, чем в регионах с низкой экономической активностью», - рассуждает специалист.

При этом он подчеркнул, что инфляция продолжит оказывать давление на цены на строительные материалы и услуги, что, в свою очередь, отразится на стоимости жилья. Кроме того, продление или изменение условий программ льготной ипотеки будет ключевым фактором, определяющим спрос на недвижимость, пишет RuNews24.ru .

«Дальнейшая эскалация геополитической напряженности может привести к оттоку капитала и снижению спроса на недвижимость», - резюмировал экономист Павел Штанов.

Ранее сообщалось, что Псков занял 14 место в рейтинге городов по доходности вложений в недвижимость.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 118 человек
22.04.2025, 18:300 Экономист назвал факторы, делающие покупку жилья сейчас выгодной 22.04.2025, 18:000 Тренировка по использованию новой цифровой платформы ГАС «Выборы» проходит в Псковской области 22.04.2025, 17:570 Назначен прокурор Пустошкинского района 22.04.2025, 17:520 «Гонки по вертикали»: День МСУ, партийные междусобойчики и борьба с коррупцией - кто следующий?
22.04.2025, 17:500 Игорь Иванов принял участие в заседании Генерального совета ФНПР 22.04.2025, 17:450 Начался второй модуль тестирования участников программы «Герои земли Псковской» 22.04.2025, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 апреля 22.04.2025, 17:310 Дополнительные спектакли внес Псковский театр драмы в летнюю афишу
22.04.2025, 17:220 Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по профилактике инфекций в майские праздники 22.04.2025, 17:130 Совет ветеранов в Псковском районе признан лучшим в регионе по итогам 2024 года 22.04.2025, 17:060 Минкультуры предложило установить 17 января День артиста 22.04.2025, 17:010 «Кузница»: Весенние коммунальные заботы Пскова. ВИДЕО
22.04.2025, 16:540 Роструд сообщил о погашении в 2024 году задолженности по зарплате в 14 млрд рублей 22.04.2025, 16:410 Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН 22.04.2025, 16:300 «Брокенского призрака» запечатлел псковский астроном 22.04.2025, 16:270 Почти 4 тысячи случаев ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю
22.04.2025, 16:260 Печерянин сломал девушке руку, пытаясь прекратить женскую драку 22.04.2025, 16:210 Более 50 картин представят на выставке к 20-летию движения «ПсковАРТ» 22.04.2025, 16:090 Музей-заповедник «Изборск» переходит на летний режим работы 22.04.2025, 16:030 Каждый третий пскович предпочел бы немецкий автомобиль — аналитики МТС
22.04.2025, 16:020 Сетевой магазин в Пскове оштрафовали за задержку заработной платы 22.04.2025, 15:541 Мурашко: Число курящих россиян сократилось в два раза с 2009 года 22.04.2025, 15:530 Минпросвещения подготовит законопроект по оценке за поведение в школах 22.04.2025, 15:410 В Дновском районе перевернулась автомашина с пьяным водителем и после сгорела
22.04.2025, 15:400 155 лет исполнилось со дня рождения Владимира Ленина 22.04.2025, 15:260 «Дневной дозор»: Стоит ли перекрывать центр Пскова для массовых мероприятий? 22.04.2025, 15:190 В Пскове планируют расширить проезжую часть на участке улицы Леона Поземского 22.04.2025, 15:100 Выставка военного пенсионера «Время для тишины» откроется в Пскове
22.04.2025, 15:080 Фотофакт: Баннеры к 80-летию Победы установили напротив Псковского областного суда 22.04.2025, 14:540 Две женщины пострадали в ДТП в Великих Луках 22.04.2025, 14:510 ФСБ напоминает псковичам об ответственности за нарушение правил охоты в приграничной зоне 22.04.2025, 14:460 Три псковских летчика - первые Герои Советского Союза на пути к Великой Победе
22.04.2025, 14:420 Подрядчик опережает график работ по ремонту котельной на улице Инженерной в Пскове 22.04.2025, 14:300 В Рособрнадзоре предупредили о мошенничестве с фейковыми ответами на ЕГЭ и ОГЭ 22.04.2025, 14:170 Троих великолучан взяли под стражу за вымогательство и угрозу убить мужчину за отказ продать машину 22.04.2025, 14:120 МегаФон развернул высокоскоростной Wi-Fi в горном кластере Сочи
22.04.2025, 14:060 Юные гении Пскова: Олимпиада по ментальной арифметике установила новые рекорды 22.04.2025, 14:050 «Диктант Победы» пройдет в Псковской области более чем на 90 площадках 22.04.2025, 14:000 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: 100 дней президентства Трампа. ВИДЕО 22.04.2025, 13:581 Администрация Пскова положительно оценила работу подрядчиков в зимний период
22.04.2025, 13:530 Фотофакт: В псковском Зеленом театре устанавливают сцену 22.04.2025, 13:500 «Золотой голос Венеции» Лука Миннелли выступит в псковской филармонии  22.04.2025, 13:440 У Дональда Трампа слишком упрощенное понимание украинского конфликта — Валерий Гарбузов 22.04.2025, 13:390 Замглавы администрации Пскова: На текущий момент решение об отключении отопления не принято
22.04.2025, 13:350 Жители Псковщины высаживают «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы 22.04.2025, 13:330 До +21 градуса и дожди прогнозируют в Псковской области 23 апреля 22.04.2025, 13:150 Весенние мгновения в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 22.04.2025, 13:080 США и Китай в современном мире имеют статус неформальных империй – Валерий Гарбузов
22.04.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Весенние коммунальные заботы Пскова 22.04.2025, 13:000 Утечку в котельной на улице Конной устраняют сотрудники «Псковских тепловых сетей» 22.04.2025, 12:540 Псковский музей-заповедник выражает соболезнования родным и близким Зураба Церетели 22.04.2025, 12:390 Городской офис завода «Титан-Полимер» подвел итоги первого года работы
22.04.2025, 12:370 На должность прокурора Новоржевского района назначена Ирина Колчева 22.04.2025, 12:350 ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 млн рублей 22.04.2025, 12:320 На профсоюзный квиз «Маёвка» приглашают псковичей на праздник Первомая 22.04.2025, 12:190 В деревнях Новоржевского округа началось грейдирование дорог
22.04.2025, 12:160 Ввоз более чем 300 тысяч яблонь из Сербии запретили в Псковской области 22.04.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерием Гарбузовым 22.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 апреля 22.04.2025, 11:590 На весеннюю пробежку приглашают псковичей 22 апреля
22.04.2025, 11:580 Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России 22.04.2025, 11:560 Маршрут трех автобусов изменят в период весенней ярмарки в Великих Луках 22.04.2025, 11:410 Чат психологической поддержки семей и участников СВО переходит на круглосуточный режим работы 22.04.2025, 11:370 Реставраторы заполняют трещины в сводах Серафимовского придела Троицкого собора в Пскове
22.04.2025, 11:260 Ведущие к воинским захоронениям дороги ремонтируют в Псковской области 22.04.2025, 11:170 Завод «ЗЭТО» провел переговоры с индонезийскими партнёрами на бизнес-форуме в Джакарте 22.04.2025, 11:110 ИТ-холдинг Т1: Через десять лет писать код будут не программисты  22.04.2025, 11:040 Открылось 70-е заседание научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли»
22.04.2025, 10:510 В Пскове мужчину приговорили к исправительным работам за обжиг оплетки проводов на Вечном огне 22.04.2025, 10:420 «Кузница»: Весенние коммунальные заботы Пскова 22.04.2025, 10:390 В РФ выдачи льготной ипотеки в марте упали на 44% 22.04.2025, 10:350 Футболисты «Луки-Энергии» проведут домашний матч с командой «Балтика-2»
22.04.2025, 10:300 Больше тысячи рублей на карманные расходы дают псковские родители старшеклассникам — опрос 22.04.2025, 10:180 Хозпостройка горела на улице Полковой в Пскове 22.04.2025, 10:161 Пенсионеры незаконно поймали почти 80 рыб в Псковском озере 22.04.2025, 10:080 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: 100 дней президентства Трампа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru