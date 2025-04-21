Недвижимость

Экономист назвал факторы, делающие покупку жилья сейчас выгодной

Вопрос о том, стоит ли сейчас покупать недвижимость в России, волнует многих. Экономическая нестабильность и геополитическая обстановка создают неопределенность, отметил экономист Павел Штанов. По мнению эксперта, в текущей ситуации есть факторы, делающие покупку жилья выгодной.

«Ключевая ставка остается относительно высокой, но правительство продолжает поддерживать программы льготной ипотеки, делая покупку жилья более доступной для широкого круга населения. Это стимулирует спрос и позволяет приобрести недвижимость с более выгодными условиями. При этом застройщики активно возводят новые объекты, что создает конкуренцию и сдерживает рост цен. В некоторых регионах наблюдается даже небольшое снижение цен на новостройки, что дает покупателям возможность выбрать наиболее выгодное предложение», - объясняет экономист.

По словам Штанова, ослабление национальной валюты делает недвижимость в России более привлекательной для иностранных инвесторов. Это может поддержать спрос и, соответственно, цены на рынке.

По мнению эксперта, цены на недвижимость в России будут демонстрировать умеренный рост до осени 2025 года.

«Мы не увидим резкого взлета цен, как это было в 2020-2021 годах. Рост будет постепенным и зависеть от региона и типа недвижимости. В крупных городах и популярных туристических направлениях рост цен будет более заметным, чем в регионах с низкой экономической активностью», - рассуждает специалист.

При этом он подчеркнул, что инфляция продолжит оказывать давление на цены на строительные материалы и услуги, что, в свою очередь, отразится на стоимости жилья. Кроме того, продление или изменение условий программ льготной ипотеки будет ключевым фактором, определяющим спрос на недвижимость, пишет RuNews24.ru .

«Дальнейшая эскалация геополитической напряженности может привести к оттоку капитала и снижению спроса на недвижимость», - резюмировал экономист Павел Штанов.

Ранее сообщалось, что Псков занял 14 место в рейтинге городов по доходности вложений в недвижимость.