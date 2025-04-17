Недвижимость

Псков занял 14 место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость

Псков занял 14 место в рейтинге городов по доходности вложений в недвижимость. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за три года с учетом ее сдачи в аренду в городе составляет 13,9%, а среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за три года без учета сдачи ее в аренду - 10,3%.

Остальные города Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место — Великий Новгород;

15 место — Сыктывкар;

17 место — Вологда;

31 место — Калининград;

48 место — Петрозаводск;

55 место — Архангельск;

65 место — Мурманск;

72 место — Санкт-Петербург.

Доходность для целей исследования считалась в среднем за три года (2022-2024 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. В рейтинг включены административные центры регионов, по которым доступны данные официальной статистики.

Согласно результатам исследования, ряд городов характеризуются довольно высокой доходностью инвестиций в типовую недвижимость в последние годы. В девяти региональных столицах России среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию составила более 15% годовых, а еще в 23 городах находится в диапазоне 10%-15% годовых.

Лидером рейтинга по доходности инвестиций в типовую недвижимость является Иваново, где в 2022-2024 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 22% годовых. Такой результат стал возможен из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени. Обратная ситуация наблюдается в городах в конце рейтинга. Последнюю строчку занимает Москва, где реальная доходность инвестиций в типовую недвижимость за три года оказалась отрицательной (-3,7% годовых).

Напомним, в 2023 году Псковская область заняла 40 место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость.