Недвижимость

Псковский «Магеллан» оспаривает требование демонтировать торговый комплекс

Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление ООО «Магеллан» к администрации города Пскова о признании незаконным постановления о демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Между ООО «Магеллан» и администрацией города Пскова заключен договор аренды на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Пскова по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 49-Б.

По итогу окончания срока действия договора администрация письмом отказала обществу в продлении срока его действия, а также приняла постановление «О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества».

Как следует из материалов дела, постановлением 7 мая 2025 года администрация исключила земельный участок по адресу: г. Псков, Рижский пр-т. д. 49-Б из схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова.

Общество с принятым постановлением не согласилось и обратилось в суд с заявлением о признании его незаконным.

Предварительное и судебное заседания назначены на 8 июля.

Кроме того, Арбитражный суд Псковской области рассматривает иск ООО «Магеллан» к администрации города Пскова о признании незаконным отказа в продлении договора аренды на размещение нестационарного торгового объекта.