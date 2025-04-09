Недвижимость

Отказ в продлении договора аренды псковского ТЦ «Магеллан» пытаются оспорить

Отказ в продлении договора аренды на размещение торгового центра «Магеллан» в Пскове пытаются оспорить в Арбитражном суде Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: Яндекс. Карты

«Суд принял к производству иск общества с ограниченной ответственностью "Магеллан" к администрации города Пскова о признании незаконным отказа в продлении договора аренды на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Пскова», - рассказали в суде.

ТЦ находится по адресу: Рижский проспект. дом 49-Б.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 12 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что демонтировать «Магеллан» в Пскове могут уже в 2025 году. На месте торгового центра планируют сделать полноценную парковку.