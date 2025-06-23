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«Новая жизнь Овсища»: комфорт и спокойствие ЖК «Сити»

25.06.2025 11:08|ПсковКомментариев: 0

ЖК «Сити» от «Реставрационной мастерской» — почти готов. В его домах уже звучит счастливый смех новоселов. Ищете идеальное место для жизни в Пскове? «Сити» ждет вас по адресу: улица Алексея Алехина, 14, в самом сердце микрорайона «Овсище». Представьте: ваш дом соседствует со школой №3, а детский сад — рукой подать.

 

«Сейчас мы завершаем возведение монолитного каркаса четвертой очереди. А это значит, что совсем скоро у жителей появятся огромная современная дворовая территория с игровыми площадками для детей, спортивными тренажерами для взрослых и, конечно, удобные парковочные места», – делитсязаместитель директора по маркетингу «Реставрационной мастерской» Андрей Монин. 

Эксперты уверены: «Овсище» – один из самых перспективных районов Пскова. И вот почему: здесь строятся современные дома с просторными дворами, широкими проездами и зонами отдыха – все для комфорта жителей.

Андрей Монин добавляет: «Мы продумали все до мелочей, чтобы вам было удобно и приятно жить в "Сити"».

 

Что еще делает «Сити» особенным?

  • Удобный выезд в любую точку Пскова – забудьте о пробках!
  • Близость к живописной горе «Соколиха» – свежий воздух и прогулки на природе круглый год.
  • Вскоре – собственный пляж! «Представьте, как приятно будет проводить время у воды, не выезжая из города», - отмечает застройщик.

В квартирах «комфорт-класса» жильцов ждут высокие потолки – 2,75 метра, а это значит – больше света и пространства.

Комфорт и безопасность:

  • Просторные планировки – почувствуйте свободу!
  • Видеонаблюдение – дом под надежной защитой.
  • Красивая, ухоженная территория вокруг дома – приятно выйти на прогулку.
  • Стильный дизайн подъездов – эстетика каждый день.

«Выбирайте квартиру по душе: от уютной студии до просторной трехкомнатной, с классической или евро-планировкой», - заметил застройщик. 

Мечтаете о собственной квартире, но не знаете, с чего начать? Отдел продаж поможет вам с одобрением ипотеки, работа производится с любыми сертификатами, военной ипотекой и рассрочкой. Не упустите шанс: сейчас действует уникальная ставка по семейной ипотеке – всего 6%!

 

Приезжайте в ЖК «Сити» по адресу: улица Алексея Алехина, дом 14.

Подробности о планировках и ценах вы найдете на сайте

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Реклама: ООО Специализированный застройщик «Капитал Инвестстрой». ИНН 6027112351. Erid: 2SDnjdbMVBK

Источник: Псковская Лента Новостей
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