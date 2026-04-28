Сбер подвел ипотечные итоги первого квартала в Псковской области: спрос вырос в 2 раза

В первом квартале 2026 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал в 2,5 раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Жители СЗФО подписали 20,5 тысячи кредитных договоров на общую сумму 87 миллиардов рублей (рост в 150%). Псковичи оформили более 560 кредитов на 1,5 миллиарда рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере, это в два раза больше по количеству и на 75% больше в денежном выражении, чем в первом квартале 2025 года.

«Среди ипотечных программ самой востребованной остается семейная ипотека: только за три месяца 2026 года по ней приобрели жилье порядка 250 семей из Пскова — почти в два раза больше, чем год назад. Для нас важно быть не просто финансовым партнёром, а настоящим помощником в реализации мечты о собственном жилье. Мы рады, что семейная ипотека стала билетом в новую жизнь для сотен семей, и продолжим поддерживать наших клиентов на пути к их целям», — резюмировал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Доля семейной ипотеки в структуре объема выдач по итогу первого квартала 2026 года составляет 43% или 900 миллионов рублей.