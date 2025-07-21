Недвижимость

Вид из окна стал ключевым фактором роста цен на элитную недвижимость

Вид из окна — важнейший фактор ценообразования на рынке элитной недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Согласно совместному исследованию, проведенному NF Group и Mantera Residence, панорамный обзор на море, горы или достопримечательности способен увеличить стоимость квадратного метра на 10–30%.

Сочи может сравниться с Москвой по добавленной стоимости к цене квадратного метра у видовых объектов элитного сегмента. В рамках одного проекта прибавка к цене на лоты с обзором на памятники архитектуры, парки и реки в Москве составляет в среднем 20%, а в Санкт-Петербурге — 20–30%. В Сочи же наиболее благоприятные видовые параметры на море или горы увеличивают цену «квадрата» на 10–20% по сравнению с аналогичным предложением без подобных характеристик.

В Москве на первичном рынке элитной жилой недвижимости сейчас реализуется не более 20 новостроек, где можно найти виды на воду — они составляют менее 30% от всех элитных проектов. В основном новые объекты сосредоточены на острове Балчуг и в пределах административного района Хамовники. Виды на Кремль могут дать прибавку к цене квадратного метра порядка 20–30%. Как правило, это лоты на верхних этажах, в том числе пентхаусы с панорамой города, высокими потолками, террасами и даже бассейнами или собственными лифтами. Подобные предложения можно найти в проектах делюкс-класса в Тверском районе, на Остоженке, в Замоскворечье и Якиманке.

В Санкт-Петербурге островной характер центра определяет «дорогие виды»: около 70% элитных домов первичного рынка предлагают покупателю квартиры и апартаменты на набережных многочисленных рек и каналов. Преимущественно это комплексы на островах Петроградского района — Аптекарском, Крестовском, Петровском и Петроградском. Лоты в еще около 20% новостроек — с видами на парки и сады. Менее 10% составляют квартиры, из которых открываются виды на памятники культуры, например храм Спаса на Крови.

На черноморском побережье высокобюджетные проекты исторически строятся активнее на первой береговой линии, что предопределяет их исключительные видовые характеристики, близость пляжей и прогулочных зон. Сочи отличается от других курортных городов России уникальными природными характеристиками — здесь есть проекты с обзором не только акватории Черного моря, но и Кавказских гор, пишут «Известия».

«Видовые характеристики — один из ключевых факторов ценообразования наряду с особенностями местоположения, инфраструктурой и прочими качественными характеристиками проекта. На элитном рынке данный параметр может иметь первостепенное значение и значительно увеличивать стоимость квадратного метра. Недвижимость с панорамными окнами, выходящими на море, горы или парк, может стоить на 15%, а в некоторых проектах на 30% дороже аналогичных объектов без таких преимуществ. Такие объекты быстрее растут в цене и пользуются спросом на арендном рынке», — рассказала коммерческий директор группы Mantera Residence Ирина Игнатьева.