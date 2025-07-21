Недвижимость

Псковский «Магеллан» оспаривает исключение павильона из списка разрешенных торговых мест

Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление ООО «Магеллан» о признании незаконным постановления администрации города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Компания хочет оспорить постановление администрации от 7 июня 2025 года №791, которое исключает павильон ООО «Магеллан» из списка разрешенных торговых мест в городе. Павильон компании занимает 1604 квадратных метра и находится на Рижском проспекте, 49-б.

Суд назначил предварительное и основное заседания на 14 августа. Дело № А52-3382/2025.

Напомним, ранее Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление ООО «Магеллан» к администрации города Пскова о признании незаконным постановления о демонтаже павильона.