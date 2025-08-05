Недвижимость

С подрядчика взыскали более 1,2 млн рублей за неотремонтированный фасад дома в центре Пскова

Арбитражный суд Псковской области взыскал с ООО «Норд-групп» более 1,2 млн рублей неотработанного аванса за невыполненный ремонт фасада дома на Октябрьском проспекте, 19 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: Яндекс. Карты

Между муниципальным учреждением Пскова «Стройтехнадзор» и ООО «Норд-групп» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасада жилого дома. Цена контракта составила 4 205 894 рубля, срок выполнения работ был определен до 30 сентября 2024 года. Размер аванса - 1 257 562 рубля.

В связи с неисполнением обществом обязательств по контракту учреждение вынесло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Стоимость исполненных подрядчиком работ составила – 0 рублей. Учитывая данные обстоятельства, учреждение обратилось в суд за взысканием стоимости неотработанного аванса.

Иск было принято решение удовлетворить.