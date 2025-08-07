Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
День картофельного поля
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
 
 
 
ещё Недвижимость 07.08.2025 11:230 С подрядчика взыскали более 1,2 млн рублей за неотремонтированный фасад дома в центре Пскова 18.08.2025 10:420 Власти готовят меры поддержки спроса на жилье 15.08.2025 17:400 С начала года 49 жилых домов ввели в эксплуатацию в Великих Луках 14.08.2025 07:300 Юрист предупредила о мошенниках при покупке жилья на вторичном рынке 13.08.2025 17:220 Участок земель ВСГЦ признали принадлежащим Опочецкому лесничеству 13.08.2025 07:002 Разрыв цен между первичкой и вторичкой достиг 80%
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:444 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове 11.08.2025 18:480 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Власти готовят меры поддержки спроса на жилье

18.08.2025 10:42|ПсковКомментариев: 0

Власти готовят меры поддержки спроса на жилье и повышения доступности ипотечных программ для льготных категорий граждан. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минфину совместно с Минстроем и ДОМ.РФ проработать возможность разрешения банкам «расформировать макропруденциальный буфер капитала», накопленный с декабря 2022 года по май 2025 года.

Резервы были заложены под кредиты с первоначальным взносом не менее 20% и предназначены для смягчения экономических шоков. 

«Буферную систему ввели после мирового финансового кризиса 2007–2009 годов. Резервные буферы капитала для банков — это амортизаторы в периоды экономического стресса. Их наличие позволяет им абсорбировать убытки, сохраняя при этом предоставление ключевых услуг реальному сектору экономики», — сказал член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Фактически правительство рассматривает возможность пойти на смягчение политики банков ради поддержки строительной отрасли, полагает эксперт. При этом, по его словам, надо понимать, что антикризисные резервы банков гарантируют большую прочность финансовой системы страны, пишут «Известия»

Как считает Дмитрий Тортев, Минфин и ЦБ могут не пойти на меры смягчения финансово-банковского регулирования, обосновывая это необходимостью обеспечения стабильности экономики.

В протоколе совещания указано, что причиной сокращения выдачи ипотечных кредитов стала в том числе отмена комиссий, взимаемых банками с граждан и застройщиков при выдаче таких льготных программ, следует из протокола совещания у вице-премьера. Эти комиссии появились в 2023 году, когда ипотека с господдержкой стала невыгодна банкам. Девелоперы предоставляли субсидии кредитной организации — это рассматривалось как возмещение недополученных доходов.

В апреле 2025 года ЦБ предложил запретить банкам взимать комиссии по программам льготной ипотеки. Сбербанк и ВТБ с середины мая отменили их для застройщиков по этой программе.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 152 человека
18.08.2025, 11:560 На Солнце возникла новая корональная дыра 18.08.2025, 11:480 В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с записью к врачу 18.08.2025, 11:380 Стало известно, насколько жители СЗФО любят ставить лайки своим коллегам 18.08.2025, 11:280 Фильм «Пророк» покажут в музее на «Ночи кино»
18.08.2025, 11:190 «ГорДозор»: Запрет на запреты 18.08.2025, 11:120 Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья 18.08.2025, 11:050 Ремонт европейских автомобилей в РФ подорожал за год на 26% 18.08.2025, 10:550 «Бархатные сезоны» вновь пройдут на террасе отеля «Покровский» 12 сентября
18.08.2025, 10:530 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»? 18.08.2025, 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 18.08.2025, 10:430 Десять хозяйственных построек горели в Пскове 18.08.2025, 10:420 Власти готовят меры поддержки спроса на жилье
18.08.2025, 10:270 Единый день приемов участников СВО по вопросам медобеспечения пройдет в Пскове 18.08.2025, 10:110 Мусорный контейнер сгорел в доме на улице Юбилейной в Пскове 18.08.2025, 10:000 Зачем Пскову ЮНЕСКО 18.08.2025, 09:500 Следователи призвали подписываться на новый интернет-ресурс
18.08.2025, 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025, 09:310 17% псковичей готовы сдавать нормативы ГТО при условии предоставления дней отдыха — опрос 18.08.2025, 09:150 В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка 18.08.2025, 09:000 Продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 10%
18.08.2025, 08:410 В свободной продаже появились новые подделки лекарств от ожирения 18.08.2025, 08:200 В Госдуме предупредили о штрафах за рекламу на фасадах домов 18.08.2025, 08:000 Движение на улице Вокзальной в Пскове ограничили до 30 сентября 18.08.2025, 07:310 Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты
18.08.2025, 07:010 Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников 17.08.2025, 22:000 Неофолк-коллектив CAILLEACH выступил на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 21:402 Псковичка завоевала титул «Первая Вице-Миссис Россия - 2025» 17.08.2025, 21:200 В МВД рассказали, как защитить данные на «Госуслугах» от злоумышленников
17.08.2025, 21:000 Игры способны активировать кору головного мозга, рассказала эксперт 17.08.2025, 20:400 Британский актер Теренс Стэмп скончался на 88-м году жизни 17.08.2025, 20:200 Группа «Ягода» выступила на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 20:000 Дожди и снижение температуры прогнозируют на Северо-Западе России на предстоящей неделе
17.08.2025, 19:400 Пскович выступит в финале шоу «Перепой звезду» на Первом канале 17 августа 17.08.2025, 19:200 Праздник псковского музея «СПАСибо за все» начался во Дворе Постникова 17.08.2025, 19:000 Певица Екатерина Ряжских выступила на фестивале «Лешуга» в Пскове 17.08.2025, 18:400 Александр Котов поздравил псковских авиаторов с Днём Воздушного флота России
17.08.2025, 18:200 ДТП произошло у телецентра в Пскове 17.08.2025, 18:000 17 человек погибли в Псковской области при пожарах из-за неосторожного курения 17.08.2025, 17:400 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 августа 17.08.2025, 17:200 55-летие СНТ «Пристань -1» отметили в Псковской области
17.08.2025, 17:000 Кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 18 августа 17.08.2025, 16:400 В России предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи 17.08.2025, 16:200 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в храме блаженной Ксении Петербургской в Пскове 17.08.2025, 16:000 Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с Лукашенко и Токаевым
17.08.2025, 15:400 Будущие псковские полицейские посетили мемориал в Выбутах 17.08.2025, 15:200 День образования Всероссийского общества инвалидов отмечается 17 августа 17.08.2025, 15:000 100 единиц нового оборудования поступило в Псковский филиал областной больницы 17.08.2025, 14:400 Новый асфальт появился на нескольких улицах в Пскове
17.08.2025, 14:200 Александр Козловский поздравил Новоржев с 248-й годовщиной 17.08.2025, 14:000 В Пскове полиция продолжает поиски мужчины со шрамом на груди 17.08.2025, 13:400 Авиабилеты на Новый год могут подорожать до 500% 17.08.2025, 13:200 На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли почти все пятна
17.08.2025, 13:000 Акцию «Водитель, пропусти поезд!» провели в Великих Луках 17.08.2025, 12:400 Как родители могут получить налоговый вычет за детей, рассказала эксперт 17.08.2025, 12:200 Заключительный день фестиваля «Лешуга» стартует в Пскове 17.08.2025, 12:000 Фотовыставка портретов питомцев зооприюта «Лесопилка» работает в Пскове
17.08.2025, 11:400 День Воздушного Флота России отмечается 17 августа 17.08.2025, 11:200 Казахстан нарастил на треть импорт шоколада из России 17.08.2025, 11:000 Эксперт назвал пять групп граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно 17.08.2025, 10:400 Россиянам рассказали о критериях для изъятия земельных участков
17.08.2025, 10:200 Команда Псковской области стала чемпионом России по сверхлёгкой авиации 17.08.2025, 10:000 Два автомобиля столкнулись на улице Советской армии в Пскове 17.08.2025, 09:401 Мошенники стали звонить россиянам под видом операторов сотовой связи 17.08.2025, 09:200 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
17.08.2025, 09:000 Три Спаса отметят в псковском музее 17 августа 16.08.2025, 22:000 Титул «Миссис Россия – 2025» завоевала Екатерина Семенова из Магнитогорска 16.08.2025, 21:430 Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 17 августа 16.08.2025, 21:230 Первый «ЛетоФест садоводов» прошел в Псковском районе
16.08.2025, 21:010 Несколько жителей Бежаницкого и Островского районов поддались на уловки мошенников 16.08.2025, 20:410 Съемки документального фильма о группе «Звери» завершились 16.08.2025, 20:250 Реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах выходит на финишную прямую 16.08.2025, 19:470 МВД предупредило о новой схеме кибермошенников с поддельными скриншотами
16.08.2025, 19:070 Стаю белых цапель над пушкинским «Михайловским» заснял сотрудник музея 16.08.2025, 18:390 Путин: Россия хотела бы разрешения кризиса на Украине мирными средствами 16.08.2025, 18:190 Фотофакт: Инсталляцию из яблок погрызли на фестивале «Лешуга» 16.08.2025, 18:000 В Пскове состоялись соревнования по автомобильному многоборью среди полицейских
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru