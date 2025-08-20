Недвижимость

Псковская область вошла в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на жилье

Псковская область вошла в топ-5 регионов России с самыми низкими ценами одного квадратного метра жилья, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг».

Аналитики составили рейтинги регионов страны, где во втором квартале текущего года отмечены самые высокие и самые низкие средние цены одного квадратного метра на первичном рынке жилья.

Самая дорогая жилплощадь в новостройках по-прежнему в Москве, самая дешевая - в Республике Ингушетия.

В целом по стране ситуация следующая: средняя цена на первичном рынке жилья в РФ во втором квартале 2025 года составила 205 тысяч 98 рублей/кв.метр (+1,6% по отношению к первому кварталу 2025; +76% в сравнении со вторым кварталом 2022 года).

В Псковской области средняя цена за квадратный метр - 83 тысячи 361 рубль (пятое место в рейтинге).