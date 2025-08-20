Недвижимость

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома выполнили в деревне Лющик

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 5 по улице Октябрьская выполнили в деревне Лющик, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Это двухэтажное здание 1962 года постройки и общей площадью 303.50кв. м.

Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта подрядной организацией ООО «Спецстрой плюс».

На объекте произведен демонтаж старого кровельного покрытия,отремонтированы и покрыты составом огнебиозащиты деревянные элементы стропильной системы, выполнено устройство утепления чердачного перекрытия,выполнено устройство ходов на чердаке, прочищены вентиляционные каналы.

Произведен монтаж кровельного покрытия из оцинкованного

листа с полимерным покрытием, установлены элементы безопасности крыши,выполнено устройство водосточной системы. Выполнен ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установлены колпаки и решетки.

Работы выполнены в установленный срок в полном объеме и с должным качеством, приемочная комиссия состоялась 15 августа 2025 года.