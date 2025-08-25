Недвижимость

Незаконно купленную землю в Пыталовском районе вернут муниципалитету

По иску прокуратуры в Пыталовском районе вернут в муниципальную собственность неправомерно приобретенные земельные участки, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что администрация сельского поселения Гавровской волости в 2023 году неправомерно передала индивидуальному предпринимателю в аренду, а в последующем по договорам купли-продажи без проведения торгов пять земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1295 га.

При этом оснований для льготного приобретения земель, предусмотренных федеральным законодательством об обороте земель сельскохозяйственного назначения, у предпринимателя нет. Заместитель прокурора области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском о признании недействительными договоров аренды, купли-продажи земельных участков и возврате земель в муниципальную собственность.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Исполнение судебного акта находится на контроле органов прокуратуры.