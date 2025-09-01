Недвижимость

Спрос на ипотеку на вторичное жилье резко вырос в августе

После снижения ключевой ставки ЦБ РФ повысилась активность в сегменте ипотеки на вторичное жилье — количество ипотечных заявок в этом сегменте выросло на 22,66% к июлю, сообщили аналитики SaaS-платформы.

«Мы точно видим по итогам августа, что многие покупатели занимают выжидающую позицию, держат руку на пульсе и ведут активный мониторинг возможностей, реагируя даже на такие небольшие сдвиги, как например снижение ключевой ставки до 18% годовых. При этом очевидно, что не все настроены оптимистично и ожидают дальнейшего снижения ставки, многие предпочитают получить возможное одобрение от банка уже на текущих условиях — так сказать, иметь синицу в руках», — сказал руководитель проекта Tymy.Realty Александр Перевозников.

Предварительные итоги августа кроме всплеска в сегменте ипотеки на вторичное жилье, показывают также небольшое оживление спроса на рефинансирование имеющихся кредитов и на потребительское кредитование, пишут «Известия».