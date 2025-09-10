Псковcкая обл.
Недвижимость

Кабмин отклонил идею собирать подписи жильцов перед сдачей в аренду жилья

10.09.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Владельцам квартир не потребуется собирать письменное согласие у соседей на сдачу жилья в аренду. Отрицательный отзыв на такой законопроект дало правительство.

Как отмечено в анализе кабмина, законопроект в его нынешнем виде содержит ряд фундаментальных недостатков, делающих его неприемлемым. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Правительство указывает на существенное ограничение прав собственников жилых помещений на владение, пользование и распоряжение своей собственностью. Требование о получении согласия от всех соседних и примыкающих помещений напрямую противоречит положениям Жилищного и Гражданского кодексов РФ, которые гарантируют собственникам свободу распоряжения своим имуществом», — пояснил он.

Также Владимир Груздев рассказал, что законопроект не предусматривает каких-либо гарантий защиты персональных данных. Предлагаемые требования к согласию, включающие полные паспортные данные физических лиц и реквизиты юридических лиц, создают риск утечки конфиденциальной информации и несанкционированного ее использования, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 74 человека
