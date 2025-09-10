Псковcкая обл.
Недвижимость

Суд выселил псковича из муниципальной квартиры за антисанитарию

17.09.2025 16:07|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело о выселении нанимателя без предоставления иного помещения из муниципальной квартиры, приведенной им в антисанитарное состояние, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что ответчик, несмотря на предписание предыдущего судебного акта о необходимости содержания жилого помещения в надлежащем состоянии, решение суда не исполнил. В квартире он складировал отходы из мусорных контейнеров и выливал отходы жизнедеятельности на улицу из окна, что нарушало права соседей и привело к порче муниципального имущества.

В результате действий ответчика в подъезде дома возник неприятный запах, распространились насекомые и грызуны, что создало неудобства для жильцов.

Суд, признав использование жилого помещения ненадлежащим, принял решение выселить ответчика без предоставления иного жилья.

Источник: Псковская Лента Новостей
