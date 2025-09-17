Предоставить землю в аренду без проведения торгов требует псковское офицерское объединение через суд

Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление ООО «Офицерское собрание Ветеранов Плюс» к министерству имущественных отношений Псковской области о признании незаконным приказа об отказе в предоставлении обществу земельного участка в аренду, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.
Как следует из заявления, обществу на праве собственности принадлежит комплекс зданий, расположенных по адресу: деревня Елизарово Псковского района:
Общество обратилось в министерство с заявлением о предоставлении земельного участка площадью 35 296 кв.м. в аренду сроком на 49 лет без проведения торгов на основании статьи 39.20 ЗК РФ, ввиду расположения в границах испрашиваемого земельного участка туристической базы отдыха. Однако в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов обществу отказали.
Предварительное и судебное заседания назначены на 20 октября.