Недвижимость

Предоставить землю в аренду без проведения торгов требует псковское офицерское объединение через суд

Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление ООО «Офицерское собрание Ветеранов Плюс» к министерству имущественных отношений Псковской области о признании незаконным приказа об отказе в предоставлении обществу земельного участка в аренду, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Как следует из заявления, обществу на праве собственности принадлежит комплекс зданий, расположенных по адресу: деревня Елизарово Псковского района:

Здание медпункта, площадью 54,6 кв.м.

Здание столовой, площадью 191,6 кв.м.

Здание спального корпуса, площадью 213,4 кв.м.

Здание спального корпуса, площадью 212,8 кв.м.

Здание спального корпуса для персонала, площадью 52,7 кв.м.

Здание спального корпуса для персонала, площадью 53 кв.м.

Здание спального корпуса для персонала 214,7 кв.м.

Общество обратилось в министерство с заявлением о предоставлении земельного участка площадью 35 296 кв.м. в аренду сроком на 49 лет без проведения торгов на основании статьи 39.20 ЗК РФ, ввиду расположения в границах испрашиваемого земельного участка туристической базы отдыха. Однако в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов обществу отказали.

Предварительное и судебное заседания назначены на 20 октября.