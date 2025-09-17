Недвижимость

У предпринимателей изъяли памятники культурного наследия в Порховском округе

У двух предпринимателей изъяли памятники культурного наследия в Порховском округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области, Порховский районный суд удовлетворил исковое заявление областного министерства культурного наследия.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

В начале января 2012 года в собственность предпринимателей перешел земельный участок, на котором располагался объект культурного наследия регионального значения «Усадебный парк» середины XIX века, расположенный по адресу: Псковская область, Порховский район, сельское поселение «Полонская волость», деревня Александрово, а также объект культурного наследия - «Здание больницы в имении графа Строганова», 1882 года. Одновременно в собственность ответчиков перешли исторические здания, находящиеся на указанном земельном участке: баня, административное здание, гараж, гладильная, конюшня и склад.

В конце марта 2014 года между ответчиками и Государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия были заключены охранные обязательства в отношении объекта культурного наследия - «Здание больницы в имении графа Строганова», 1882 года.

Однако охранные обязательства предприниматели не выполняли, после приобретения права собственности вышеперечисленные объекты по назначению не использовались, никаких мер по их ремонту не предпринималось.

Установлено, что объекты культурного наследия действительно находятся в неудовлетворительном состоянии. Исковое заявление министерства культурного наследия Псковской области удовлетворено, объекты культурного наследия изъяты из собственности предпринимателей.