Культура

Порховский «Усадебный парк» пытаются изъять у собственников для продажи на торгах

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области направил исковое заявление в Порховский районный суд об изъятии и продаже с публичных торгов объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный парк» (середина XIX века), расположенного в деревне Александрово Порховского района.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, парк расположен на территории земельного участка, который с 2013 года находится в долевой собственности физических лиц. С момента приобретения никаких мер по его сохранению и благоустройству не принималось.

Ранее Порховским районным судом вынесено решение об изъятии из собственности для организации продажи с публичных торгов объекта культурного наследия регионального значения «Здание больницы в имении графа Строганова» (1882 год), расположенного по адресу: Псковская область, Порховский район, деревня Александрово. Здание находилось в долевой собственности тех же физических лиц, которые являются собственниками парка. Решение вступило в законную силу 20 ноября 2024 года. В настоящее время составлен акт технического состояния объекта культурного наследия на текущий момент, производится расчет стоимости работ, необходимых для восстановления объекта. После подготовки необходимых документов они будут направлены для организации продажи с публичных торгов.

Первым владельцем имения был гвардии прапорщик Александр Корсаков. В середине XIX века поменялось несколько владельцев и в конце 1870-х годов имение перешло в собственность графа Строганова. «Псковский городской листок» от 16 ноября 1882 года сообщал, что порховский помещик граф Сергей Строганов перевёл бывшую в селе Волышово больницу в купленное им село Александрово. За два года Строганов перестроил усадьбу в больницу. Больничный городок был оснащен самым современным по тем временам оборудованием и укомплектован медицинским персоналом. Лечили большей частью простых крестьян из окрестных деревень. После 1947 года здесь размещался госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, позже - сельская больница. В конце 1990-х годов больница прекратила работу.