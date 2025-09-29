Недвижимость

Можно ли изымать единственное жилье умершего должника при банкротстве, ответила арбитражный управляющий

Единственное жилье умершего должника при проведении процедуры банкротства не включается в конкурсную массу и изымать. Об этом в эфире программы «Банкротство и точка» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщила арбитражная управляющая Ульяна Михайлова.

«В гражданском праве раньше смерть должника прекращала все движения кредиторов. Но процедура банкротства раскрыла возможности с точки зрения хода процедуры. Для финансовых управляющих ничего нового организационно не возникает. Либо мы банкротим должника, который жив и здоров, который вошел добровольно или под действием кредиторов в процедуру банкротства, или мы начинаем процедуру банкротства в отношении умершего человека», - сказала Ульяна Михайлова.

Она подчеркнула, что до 2025 года не было единой сформировавшейся практики в отношении жилья умершего человека.

«До 2025 года практика относительно того, как сформировать конкурсную массу, была неоднозначна. Мы экспериментировали и следили за действиями в процедурах друг у друга. Основной для наследополучателя положительный момент: суд сформировал политику и позицию, что если в конкурсную массу предпринимается попытка включать единственное жилье умершего человека (типичная ситуация для наших наследополучателей, когда квартира является единственным жильем), Верховный суд разрубил эти споры раз и навсегда — это жилье не включается в конкурсную массу», - заключила Ульяна Михайлова.