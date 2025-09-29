Недвижимость

Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11% — ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре российские банки выдали порядка 405 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 11% больше, чем в сентябре прошлого года и на 3% больше, чем в августе нынешнего.

На фоне снижения ключевой ставки и улучшения условий рыночной ипотеки в крупнейших банках доля господдержки продолжает постепенно снижаться. В сентябре, по расчетам ВТБ, на льготные программы в общем объеме выдач пришлось 76% против 78% в августе и пиковых 82% в июле. Локомотивом рынка по-прежнему остается «семейная» ипотека. Эксперты ВТБ ожидают, что доля госпрограмм на рынке к концу года плавно сократится до 70%.

Всего по итогам девяти месяцев года выдачи ипотеки в России, по оценкам ВТБ, составили более 2,6 трлн рублей. Это примерно на треть ниже результата за январь-сентябрь прошлого года.