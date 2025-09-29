Недвижимость

Суд в Великих Луках защитил мать ребенка-инвалида от выселения за долги по ЖКУ

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки обратилось в суд с иском о выселении из жилого помещения с предоставлением другого жилого помещения великолучанки и ее малолетней дочери, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: архив ПЛН

В обоснование иска указано, что в октябре 2020 года женщине и ее малолетней дочери была предоставлена благоустроенная квартира в городе Великие Луки по договору социального найма, но в течение нескольких лет наниматели не оплачивали жилье и коммунальные услуги.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что в период с 2018 по 2024 годы ответчик находилась в тяжелом материальном положении и не могла заниматься трудовой деятельностью в связи с уходом за ребенком-инвалидом, размер дохода ее семьи не являлся достаточным для оплаты жилья и коммунальных услуг. В настоящее время материальное положение семьи изменилось, ответчик начала вносить плату за жилье и коммунальные услуги. Иного места жительства, помимо спорного жилого помещения, у ответчиков не имеется.

В силу жилищного законодательства наниматели жилого помещения и проживающие совместно с ним члены его семьи могут быть выселены, если они в течение более шести месяцев не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги без уважительных причин.

Вместе с тем, как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации, при рассмотрении исков о расторжении договора социального найма и выселении нанимателя в связи с невнесением платы за жилое помещение, суду необходимо установить, по каким причинам нанимателем не исполнялась такая обязанность.

В связи с установлением уважительности причин невнесения ответчиком платы за жилое помещение, суд, руководствуясь нормами жилищного законодательства, решил, что расторжение договора социального найма и выселение ответчиков из спорного жилого помещения является преждевременным и в удовлетворении иска отказал.