Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Воркаут в Пскове
ПЛН 25 лет
О новый местах для туристов
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
От яблока до яблони
Как устроить свидание мечты?
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вишневый сквер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
развивающие секции для детей
Развитие Силово-Медведево
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Недвижимость 07.10.2025 11:440 40% псковичей мечтают о жизни в собственном доме — опрос   07.10.2025 19:000 Арбитражный суд Псковской области обязал выплатить компанию долг за пользование землёй 07.10.2025 11:440 40% псковичей мечтают о жизни в собственном доме — опрос   04.10.2025 21:400 Владельцев квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим 03.10.2025 16:100 Суд в Великих Луках защитил мать ребенка-инвалида от выселения за долги по ЖКУ 03.10.2025 09:590 Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11% — ВТБ
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Арбитражный суд Псковской области обязал выплатить компанию долг за пользование землёй

07.10.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области вынес решение по делу между комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова и ООО «Леонардо Керамиче» о взыскании задолженности за фактическое пользование земельным участком, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Согласно договору аренды, заключённому в 2017 году, общество получило в аренду участок площадью 1040 квадратных метров по адресу: город Псков, улица Ипподромная, дом 154, для завершения строительства автостоянки. Срок аренды истёк 23 мая 2020 года. Однако на спорном земельном участке расположен объект незавершенного строительства, право собственности, на которое до сентября 2024 года было зарегистрировано за ответчиком.

Несмотря на окончание срока договора, общество продолжало фактически пользоваться землёй, но отказалось оплачивать задолженность, ссылаясь на прекращение арендных отношений. Комитет обратился в суд.

Суд установил, что факт пользования участком после окончания срока аренды подтверждён, а доказательств его возврата не представлено. При этом суд частично удовлетворил иск с учётом заявленного ответчиком срока исковой давности.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 66 человек
07.10.2025, 20:270 Рамка с псковским судаком в Мирожском парке была повалена из-за сильного ветра 07.10.2025, 20:200 Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях 07.10.2025, 20:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 8 октября 07.10.2025, 19:400 Густой туман ожидается на территории Псковской области 8 октября
07.10.2025, 19:200 ВТБ и MАХ дали советы по усилению защиты соцсетей 07.10.2025, 19:000 Арбитражный суд Псковской области обязал выплатить компанию долг за пользование землёй 07.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 октября 07.10.2025, 18:200 ВСМ «Москва-Петербург» может стать локомотивом инвестиций
07.10.2025, 18:100 «Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове. ВИДЕО 07.10.2025, 18:050 Псковичи могут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения 07.10.2025, 18:010 «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет. ВИДЕО 07.10.2025, 18:000 Сотрудника Псковской таможни осудили за систематическое взяточничество
07.10.2025, 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 07.10.2025, 17:530 В 2025 году более 305 тысяч псковичей получат налоговые уведомления 07.10.2025, 17:490 В Пскове начался второй этап фотоконкурса «Ты дома!» 07.10.2025, 17:480 Печорский суд поддержал таможню в споре о вине
07.10.2025, 17:460 Свыше 1,7 млн домовладений в РФ получили доступ к газу в рамках догазификации 07.10.2025, 17:410 Чудотворную Мирожскую икону Божией Матери чтят православные 7 октября 07.10.2025, 17:370 «Гонки по вертикали»: куда смотрит партия? 07.10.2025, 17:310 Туман и до +16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 октября
07.10.2025, 17:290 Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов 07.10.2025, 17:200 Свыше 100 раз с начала года псковских судовладельцев оштрафовали за отсутствие спасательных жилетов 07.10.2025, 17:140 Женская футбольная команда «Россиянка» из Пскова поборется за путевки в Сочи 07.10.2025, 17:100 День в истории ПЛН. 7 октября
07.10.2025, 17:010 Приставы города Пскова помогли получить моральную компенсацию семье жертвы смертельного ДТП 07.10.2025, 17:000 Псковичи могут успеть купить автомобиль CHERY по старым ценам 07.10.2025, 16:510 Если пропал ребенок, приступаем к поиску немедленно — ЛизаАлерт» 07.10.2025, 16:430 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметят в Пскове 19 октября
07.10.2025, 16:370 Псковичи смогут начать учить корейский в школе этнического языка 07.10.2025, 16:130 Фотофакт: Рамка с псковским судаком вблизи Мирожского монастыря исчезла 07.10.2025, 16:100 Росгвардия запустила многофункциональный сайт для псковичей 07.10.2025, 16:070 Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 10 октября
07.10.2025, 15:520 Семья и комфорт важнее столичных перспектив: почему ИТ-специалисты из Екатеринбурга остаются в регионе 07.10.2025, 15:480 Пскович завоевал «серебро» в плавании на «Кубке защитников Отечества» 07.10.2025, 15:460 Следствие по делу Льва Шлосберга* находится на завершающем этапе 07.10.2025, 15:430 «Люди спали прямо на месте поисков»: псковичам рассказали истории из работы «ЛизаАлерт»
07.10.2025, 15:310 «8:0 в пользу Кузнецкой»: в Пскове начнут поэтапную замену проблемной теплотрассы 07.10.2025, 15:260 Жизнь как танец, мир как сказка: «Михайловское» приглашает на творческую встречу 07.10.2025, 15:250 МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут 07.10.2025, 15:200 Александр Кузьмин: ПЛН прославляет жителей региона
07.10.2025, 15:140 День действий «За достойный труд!» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.10.2025, 15:090 Экстрасенсы только сбивают с толку родственников пропавших — «ЛизаАлерт» 07.10.2025, 15:040 Футбольная команда прокуратуры Псковской области выиграла «Кубок Ладоги» 07.10.2025, 14:580 Консул открыл корейскую неделю K-fest в Пскове. ФОТО
07.10.2025, 14:290 «Псковские тепловые сети» летом заменили более 7 км трубопроводов 07.10.2025, 14:180 За пять лет при помощи отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области нашли почти 900 пропавших человек 07.10.2025, 14:090 «Великий, могучий»: Захватчики языка — бюрократизмы. ВИДЕО 07.10.2025, 14:090 Благотворительный концерт состоялся в псковском Доме профсоюзов
07.10.2025, 14:030 Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий 07.10.2025, 13:510 Суд обязал предпринимателя демонтировать настенное панно в Великих Луках 07.10.2025, 13:420 ПТС: Большинство «управляек» отнеслось к отопительному сезону ответственно 07.10.2025, 13:320 Расписание пригородных поездов изменится на участке Шаховская — Великие Луки
07.10.2025, 13:252 Псковский суд не стал продлевать домашний арест Льва Шлосберга* 07.10.2025, 13:210 ВТБ продемонстрировал работу российского банкомата с повышенной криптозащитой 07.10.2025, 13:140 Загородный лагерь «Нептун» в Псковском районе хотят восстановить к 2026 году 07.10.2025, 13:100 Нобелевскую премию присудили за работы в области квантовой физики
07.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о старте отопительного сезона в Пскове 07.10.2025, 13:020 На 98-м году жизни в Пскове умер участник Великой Отечественной войны Геннадий Василюк 07.10.2025, 12:580 Путин учредил Совет при президенте РФ по культуре 07.10.2025, 12:480 Псковичи могут подать заявку на первый ИТ-форум «Цифровые решения»
07.10.2025, 12:400 Число погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 45 07.10.2025, 12:270 Художники из разных городов Северо-Запада приехали на пленэр в «Михайловское» 07.10.2025, 12:220 «Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове 07.10.2025, 12:210 Вечерние «Ласточки» между Псковом и Петербургом 7 октября стартуют по расписанию
07.10.2025, 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 07.10.2025, 12:060 Оборот биоэквайринга в РФ за 9 месяцев 2025 года составил более 116 млрд рублей 07.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет 07.10.2025, 11:520 Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» пройдет 24-25 ноября
07.10.2025, 11:440 40% псковичей мечтают о жизни в собственном доме — опрос   07.10.2025, 11:430 Псковича задержали за кражу спиртных напитков 07.10.2025, 11:270 Профсоюзы Псковской области возложили цветы к мемориалу в Выбутах. ФОТО 07.10.2025, 11:100 «Великий, могучий»: Захватчики языка — бюрократизмы
07.10.2025, 11:000 Два автомобиля столкнулись напротив дивизии на улице Маргелова в Пскове 07.10.2025, 10:520 Большинство респондентов ПЛН высказались против единого платежного документа за ЖКУ 07.10.2025, 10:420 ВТБ: Развитие открытого банкинга потребует усиления устойчивости банковских приложений и сервисов в 2-3 раза 07.10.2025, 10:320 За попытку нелегального ввоза почти 20 тонн бельгийских груш уничтожили в Себеже
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru