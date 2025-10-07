Недвижимость

Арбитражный суд Псковской области обязал выплатить компанию долг за пользование землёй

Арбитражный суд Псковской области вынес решение по делу между комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова и ООО «Леонардо Керамиче» о взыскании задолженности за фактическое пользование земельным участком, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Согласно договору аренды, заключённому в 2017 году, общество получило в аренду участок площадью 1040 квадратных метров по адресу: город Псков, улица Ипподромная, дом 154, для завершения строительства автостоянки. Срок аренды истёк 23 мая 2020 года. Однако на спорном земельном участке расположен объект незавершенного строительства, право собственности, на которое до сентября 2024 года было зарегистрировано за ответчиком.

Несмотря на окончание срока договора, общество продолжало фактически пользоваться землёй, но отказалось оплачивать задолженность, ссылаясь на прекращение арендных отношений. Комитет обратился в суд.

Суд установил, что факт пользования участком после окончания срока аренды подтверждён, а доказательств его возврата не представлено. При этом суд частично удовлетворил иск с учётом заявленного ответчиком срока исковой давности.