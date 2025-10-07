Недвижимость

Псковская область получит 33,6 млн рублей на расселение аварийного жилья

Псковская область из федерального бюджета получит 33,6 млн рублей на переселение 67 граждан из аварийного жилья площадью 970,2 квадратных метра. О поддержке со стороны правительства Российской Федерации сообщил заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, также на реализацию нового этапа программы одобрены заявки еще пяти регионов: Республики Саха (Якутия), Краснодарского края, Астраханской, Костромской, Смоленской областей.

«Президент в майском указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года поставил задачу по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. С 2025 года эта работа ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни“. Фонд развития территорий, который выступает оператором программы расселения аварийного жилья, одобрил финансирование ещё шести регионам в общем объеме более 4 млрд рублей», — отметил Марат Хуснуллин.

Всего на новый этап программы одобрены заявки 45 регионов на общую сумму 23,7 млрд рублей. Это позволит переселить порядка 34 тысяч человек из аварийных домов площадью около 616 тысяч квадратных метров.

«Процесс ветшания жилищного фонда — естественный и необратимый. Но мы можем действовать на опережение: предотвращать преждевременное старение домов и продлевать их жизненный цикл. Именно поэтому важнейшее значение в этой работе имеет капитальный ремонт многоквартирных домов. Он в том числе включает обновление крыш, фасадов, инженерных систем. Программа масштабная — всего в нее включено 728 тысяч домов общей площадью 3 млрд квадратных метров, что составляет 73% от общего числа многоквартирных домов в стране. В них проживает более 91 миллиона россиян. Фонд развития территорий в сотрудничестве с Минстроем России работает над совершенствованием системы капремонта, чтобы сделать ее более эффективной. С начала года в стране отремонтировали 17 тысяч домов. Прогнозируем, что объемы по итогам года сохранятся на уровне прошлых лет», — отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

В соответствии с нацпроектом «Инфраструктура для жизни» к 2030 году в регионах страны запланировано расселить аварийные дома общей площадью 6,2 млн квадратных метров и улучшить жилищные условия 345 тысяч россиян.