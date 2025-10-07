Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Воркаут в Пскове
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Как устроить свидание мечты?
От яблока до яблони
Развитие Силово-Медведево
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
развивающие секции для детей
вишневый сквер
О новый местах для туристов
нацпроект меняет учреждения культуры
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Недвижимость 07.10.2025 23:130 Псковская область получит 33,6 млн рублей на расселение аварийного жилья 07.10.2025 23:130 Псковская область получит 33,6 млн рублей на расселение аварийного жилья 07.10.2025 19:000 Арбитражный суд Псковской области обязал выплатить компанию долг за пользование землёй 07.10.2025 11:440 40% псковичей мечтают о жизни в собственном доме — опрос   04.10.2025 21:400 Владельцев квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим 03.10.2025 16:100 Суд в Великих Луках защитил мать ребенка-инвалида от выселения за долги по ЖКУ
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Псковская область получит 33,6 млн рублей на расселение аварийного жилья

07.10.2025 23:13|ПсковКомментариев: 0

Псковская область из федерального бюджета получит 33,6 млн рублей на переселение 67 граждан из аварийного жилья площадью 970,2 квадратных метра. О поддержке со стороны правительства Российской Федерации сообщил заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, также на реализацию нового этапа программы одобрены заявки еще пяти регионов: Республики Саха (Якутия), Краснодарского края, Астраханской, Костромской, Смоленской областей.

«Президент в майском указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года поставил задачу по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. С 2025 года эта работа ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни“. Фонд развития территорий, который выступает оператором программы расселения аварийного жилья, одобрил финансирование ещё шести регионам в общем объеме более 4 млрд рублей», — отметил Марат Хуснуллин.

Всего на новый этап программы одобрены заявки 45 регионов на общую сумму 23,7 млрд рублей. Это позволит переселить порядка 34 тысяч человек из аварийных домов площадью около 616 тысяч квадратных метров.

«Процесс ветшания жилищного фонда — естественный и необратимый. Но мы можем действовать на опережение: предотвращать преждевременное старение домов и продлевать их жизненный цикл. Именно поэтому важнейшее значение в этой работе имеет капитальный ремонт многоквартирных домов. Он в том числе включает обновление крыш, фасадов, инженерных систем. Программа масштабная — всего в нее включено 728 тысяч домов общей площадью 3 млрд квадратных метров, что составляет 73% от общего числа многоквартирных домов в стране. В них проживает более 91 миллиона россиян. Фонд развития территорий в сотрудничестве с Минстроем России работает над совершенствованием системы капремонта, чтобы сделать ее более эффективной. С начала года в стране отремонтировали 17 тысяч домов. Прогнозируем, что объемы по итогам года сохранятся на уровне прошлых лет», — отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

В соответствии с нацпроектом «Инфраструктура для жизни» к 2030 году в регионах страны запланировано расселить аварийные дома общей площадью 6,2 млн квадратных метров и улучшить жилищные условия 345 тысяч россиян.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 69 человек
07.10.2025, 23:130 Псковская область получит 33,6 млн рублей на расселение аварийного жилья 07.10.2025, 22:000 Эксперт объяснил разницу между психологом, психиатром и психотерапевтом 07.10.2025, 21:400 Мобильные офисы налоговой начнут работать в Псковской области 07.10.2025, 21:380 Школьники отмечены дипломами стипендиатов главы Псковского района
07.10.2025, 21:200 Обновлённая дорога в деревне Рубилово Пушкиногорского района появится к середине октября 07.10.2025, 21:000 Назван размер выручки санаториев Псковской области за лето 07.10.2025, 20:400 Команда из Псковской области заняла второе место в военно-патриотической игре «Наша сила в единстве» 07.10.2025, 20:270 Рамка с псковским судаком в Мирожском парке была повалена из-за сильного ветра
07.10.2025, 20:200 Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях 07.10.2025, 20:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 8 октября 07.10.2025, 19:400 Густой туман ожидается на территории Псковской области 8 октября 07.10.2025, 19:200 ВТБ и MАХ дали советы по усилению защиты соцсетей
07.10.2025, 19:000 Арбитражный суд Псковской области обязал выплатить компанию долг за пользование землёй 07.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 октября 07.10.2025, 18:200 ВСМ «Москва-Петербург» может стать локомотивом инвестиций 07.10.2025, 18:100 «Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове. ВИДЕО
07.10.2025, 18:050 Псковичи могут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения 07.10.2025, 18:010 «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет. ВИДЕО 07.10.2025, 18:000 Сотрудника Псковской таможни осудили за систематическое взяточничество 07.10.2025, 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ
07.10.2025, 17:530 В 2025 году более 305 тысяч псковичей получат налоговые уведомления 07.10.2025, 17:490 В Пскове начался второй этап фотоконкурса «Ты дома!» 07.10.2025, 17:480 Печорский суд поддержал таможню в споре о вине 07.10.2025, 17:460 Свыше 1,7 млн домовладений в РФ получили доступ к газу в рамках догазификации
07.10.2025, 17:410 Чудотворную Мирожскую икону Божией Матери чтят православные 7 октября 07.10.2025, 17:370 «Гонки по вертикали»: куда смотрит партия? 07.10.2025, 17:310 Туман и до +16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 октября 07.10.2025, 17:290 Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов
07.10.2025, 17:200 Свыше 100 раз с начала года псковских судовладельцев оштрафовали за отсутствие спасательных жилетов 07.10.2025, 17:140 Женская футбольная команда «Россиянка» из Пскова поборется за путевки в Сочи 07.10.2025, 17:100 День в истории ПЛН. 7 октября 07.10.2025, 17:010 Приставы города Пскова помогли получить моральную компенсацию семье жертвы смертельного ДТП
07.10.2025, 17:000 Псковичи могут успеть купить автомобиль CHERY по старым ценам 07.10.2025, 16:510 Если пропал ребенок, приступаем к поиску немедленно — ЛизаАлерт» 07.10.2025, 16:430 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметят в Пскове 19 октября 07.10.2025, 16:370 Псковичи смогут начать учить корейский в школе этнического языка
07.10.2025, 16:130 Фотофакт: Рамка с псковским судаком вблизи Мирожского монастыря исчезла 07.10.2025, 16:100 Росгвардия запустила многофункциональный сайт для псковичей 07.10.2025, 16:070 Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 10 октября 07.10.2025, 15:520 Семья и комфорт важнее столичных перспектив: почему ИТ-специалисты из Екатеринбурга остаются в регионе
07.10.2025, 15:480 Пскович завоевал «серебро» в плавании на «Кубке защитников Отечества» 07.10.2025, 15:460 Следствие по делу Льва Шлосберга* находится на завершающем этапе 07.10.2025, 15:430 «Люди спали прямо на месте поисков»: псковичам рассказали истории из работы «ЛизаАлерт» 07.10.2025, 15:310 «8:0 в пользу Кузнецкой»: в Пскове начнут поэтапную замену проблемной теплотрассы
07.10.2025, 15:260 Жизнь как танец, мир как сказка: «Михайловское» приглашает на творческую встречу 07.10.2025, 15:250 МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут 07.10.2025, 15:200 Александр Кузьмин: ПЛН прославляет жителей региона 07.10.2025, 15:140 День действий «За достойный труд!» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
07.10.2025, 15:090 Экстрасенсы только сбивают с толку родственников пропавших — «ЛизаАлерт» 07.10.2025, 15:040 Футбольная команда прокуратуры Псковской области выиграла «Кубок Ладоги» 07.10.2025, 14:580 Консул открыл корейскую неделю K-fest в Пскове. ФОТО 07.10.2025, 14:290 «Псковские тепловые сети» летом заменили более 7 км трубопроводов
07.10.2025, 14:180 За пять лет при помощи отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области нашли почти 900 пропавших человек 07.10.2025, 14:090 «Великий, могучий»: Захватчики языка — бюрократизмы. ВИДЕО 07.10.2025, 14:090 Благотворительный концерт состоялся в псковском Доме профсоюзов 07.10.2025, 14:030 Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий
07.10.2025, 13:510 Суд обязал предпринимателя демонтировать настенное панно в Великих Луках 07.10.2025, 13:420 ПТС: Большинство «управляек» отнеслось к отопительному сезону ответственно 07.10.2025, 13:320 Расписание пригородных поездов изменится на участке Шаховская — Великие Луки 07.10.2025, 13:252 Псковский суд не стал продлевать домашний арест Льва Шлосберга*
07.10.2025, 13:210 ВТБ продемонстрировал работу российского банкомата с повышенной криптозащитой 07.10.2025, 13:140 Загородный лагерь «Нептун» в Псковском районе хотят восстановить к 2026 году 07.10.2025, 13:100 Нобелевскую премию присудили за работы в области квантовой физики 07.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о старте отопительного сезона в Пскове
07.10.2025, 13:020 На 98-м году жизни в Пскове умер участник Великой Отечественной войны Геннадий Василюк 07.10.2025, 12:580 Путин учредил Совет при президенте РФ по культуре 07.10.2025, 12:480 Псковичи могут подать заявку на первый ИТ-форум «Цифровые решения» 07.10.2025, 12:400 Число погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 45
07.10.2025, 12:270 Художники из разных городов Северо-Запада приехали на пленэр в «Михайловское» 07.10.2025, 12:220 «Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове 07.10.2025, 12:210 Вечерние «Ласточки» между Псковом и Петербургом 7 октября стартуют по расписанию 07.10.2025, 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела
07.10.2025, 12:060 Оборот биоэквайринга в РФ за 9 месяцев 2025 года составил более 116 млрд рублей 07.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет 07.10.2025, 11:520 Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» пройдет 24-25 ноября 07.10.2025, 11:440 40% псковичей мечтают о жизни в собственном доме — опрос  
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru