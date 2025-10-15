Недвижимость

Суд не стал выписывать из квартиры племянницу великолучанина и ее дочь

Житель города Великие Луки обратился в суд с иском, в котором просил признать свою племянницу и ее несовершеннолетнюю дочь прекратившими право пользования жилым помещением - квартирой, занимаемой истцом по договору социального найма, и снять их с регистрационного учета в указанной квартире, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно части 3 статьи 83 Жилищного кодекса Российской Федерации, договор социального найма считается расторгнутым в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства. Однако Верховный Суд РФ разъяснил, что при рассмотрении подобных дел необходимо учитывать причины и продолжительность отсутствия ответчиков, а также возможные препятствия для их проживания.

В судебном заседании выяснилось, что племянница истца была зарегистрирована в квартире с 2001 года и активно принимала участие в оплате жилья и коммунальных услуг, а также в содержании квартиры.

Выезд ответчиков из спорной квартиры имел место в связи с конфликтными отношениями с истцом, помимо прочего, в настоящее время истец содержит в квартире собаку крупной породы, в связи с чем совместное проживание ответчика с малолетним ребенком в спорном жилом помещении является затруднительным.

Более того, до настоящего времени ответчик продолжает вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Таким образом, факт добровольного выезда ответчиков из спорного жилого помещения в иное постоянное место жительства, добровольного отказа от права пользования спорным жилым помещением и расторжения тем самым в одностороннем порядке договора социального найма своего подтверждения не нашел.

В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска.