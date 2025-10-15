Недвижимость

Суд отказал в изъятии арендованного земельного участка у псковича

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к министерству имущественных отношений Псковской области о признании права на предоставление в аренду земельного участка для завершения строительства и по иску министерства к гражданину об изъятии объекта незавершенного строительства в связи с истечением срока действия договора аренды, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе рассмотрения дела установили, что на 2021 год, до заключения договора, степень готовности объекта незавершенного строительства составляла 35%, по состоянию на 2025 год степень готовности объекта 65%.

Невозможность завершения строительства вызвали объективные обстоятельства, на которые не мог повлиять истец: повышение цен на строительные материалы в связи санкциями зарубежных стран, финансовые потери, вызванные утратой имущества, неисполнение ресурсоснабжающей организацией в установленные сроки подключения к электрическим сетям. Злоупотребления правом со стороны гражданина не установлено.

С учетом того, что при изъятии объекта гражданин был бы вправе выкупить объект незавершенного строительства на торгах, при этом уплаченные денежные средства вернут ему же, суд пришел к выводу, что данные обстоятельства не соответствуют принципам социального государства, балансу публичных и частных интересов, возложат на гражданина дополнительные необоснованные финансовые затраты, которые также повлияют на сроки окончания строительства объекта, на его жилищные права.

Исковые требования гражданина удовлетворили, постановили заключить с ним договор аренды земельного участка на три года для окончания строительства. В иске министерства имущественных отношений Псковской области об изъятии объекта незавершенного строительства отказали.