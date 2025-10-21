Недвижимость

Сергей Вострецов: Проверка маткапитала на «Госуслугах» — ключевой шаг к защите прав детей на жилье

В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ высоко оценивают инициативу депутатов Госдумы по введению обязательной проверки использования материнского капитала при сделках с недвижимостью на портале «Госуслуги». Эта мера, по мнению профсоюзных лидеров, станет мощным инструментом защиты прав несовершеннолетних детей и семей, обеспечив прозрачность рынка недвижимости и предотвратив возможные злоупотребления. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале назвал предложение «критически важным шагом в социальной политике государства».

Согласно федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства материнского капитала (маткапитала) можно направить на улучшение жилищных условий — покупку, строительство или погашение ипотеки. Однако использование этих средств налагает строгую обязанность: собственник сертификата, супруг и все дети должны получить равные доли в приобретаемой недвижимости. К сожалению, на практике контроль за выполнением этого требования практически отсутствует.

Депутаты Госдумы и уполномоченный по правам ребенка в Москве в обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову подчеркивают: в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нет сведений о том, было ли жилье куплено с помощью маткапитала. Это приводит к серьезным рискам.

«Непрозрачность информации создает проблемы на рынке: покупатели и органы не могут проверить факт использования средств, растет вероятность оспаривания сделок, что может привести к потере детьми права на жилье», — говорится в документе.

Родители, игнорируя закон, продают квартиры без выделения долей детям, а новые владельцы узнают о маткапитале постфактум — через суды или проверки. В результате дети остаются без законной собственности, а семьи погружаются в длительные судебные тяжбы. Чтобы устранить эти пробелы, депутаты предлагают внести изменения в работу портала «Госуслуги». При регистрации сделок с недвижимостью пользователи будут обязаны: загружать кадастровый номер объекта; указывать долю собственности несовершеннолетних детей; вводить данные о сумме маткапитала, направленной на сделку; указывать дату и тип операции (покупка, погашение ипотеки или строительство).

Кроме того, по аналогии с сервисом МВД по проверке паспортов, на «Госуслугах» создадут публичный сервис для недвижимости. Любой пользователь сможет получить быстрый ответ: «да» или «нет» — использовался ли маткапитал в объекте. Это позволит покупателям заранее проверять риски, а контролирующим органам — оперативно выявлять нарушения.

Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов расширил тему, подчеркнув системный характер проблемы и необходимость немедленных действий: «Инициатива депутатов — это не просто техническая доработка «Госуслуг», а настоящий прорыв в защите прав подрастающего поколения. Мы в СОЦПРОФ ежедневно получаем десятки жалоб от матерей и отцов, чьи дети лишаются доли в жилье из-за безответственности продавцов или пробелов в законодательстве. Представьте: семья тратит маткапитал на квартиру мечты, а через пару лет при перепродаже дети остаются ни с чем — без крыши над головой и с необходимостью судиться годами. Это не только нарушение закона, но и подрыв доверия к государственной поддержке семей! Мы полностью поддерживаем введение обязательной проверки кадастрового номера, долей несовершеннолетних и истории маткапитала. Публичный сервис на «Госуслугах» с ответом «да/нет» — защитит миллионы сделок ежегодно, сэкономит бюджет на судебные издержки и вернет уверенность семьям. Профсоюзы стоят плечом к плечу с семьями: за каждого ребенка — право на дом, за каждую семью — стабильность и справедливость!»

Профсоюзы СОЦПРОФ призывают Минтруд, Госдуму и правительство оперативно принять предложение, чтобы уже в 2026 году россияне могли безопасно совершать сделки с недвижимостью.