В Псковской области предлагают отменить маловостребованную налоговую льготу

Изменения в статью 1 закона Псковской области «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом закона предлагается отменить налоговую льготу в виде пониженной (5% вместо 15%) ставки налога в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для налогоплательщиков, зарегистрированных и осуществляющих на территории Псковской области деятельность, предусмотренную разделом L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом».

По итогам проведенной оценки налоговых расходов субъектов РФ и муниципальных образований, оценки эффективности налогового расхода, обусловленного предоставлением указанной налоговой льготы, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области предложило отменить указанную льготу ввиду ее неэффективности.

Министерство выявило несоответствие вышеуказанной льготы целям государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем», в части увеличения годового объема ввода жилья до 341 тысяч квадратных метров к 2030 году» и улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 31,96%.

Кроме того, по результатам проведенной оценки, востребованность налогоплательщиками указанной налоговой льготы составила 13,87%, что ниже порогового значения (25%), установленного методикой оценки эффективности данного налогового расхода.

Прогнозируемый объем дополнительных доходов областного бюджета в 2026 году при отмене налоговой льготы составит 8,1 млн рублей.

«Раз это признает правительство, значит, льгота сама себя изжила», - отметил председатель бюджетного комитета Собрания Александр Братчиков.

Законопроект члены комитета поддержали единогласно.