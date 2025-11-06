Недвижимость

Пушкиногорский суд взыскал почти полмиллиона рублей за неуплату налога после продажи квартиры

Пушкиногорский районный суд рассмотрел административное исковое заявление межрайонной инспекции налоговой службы по Санкт-Петербургу, касающееся взыскания задолженности по налогам и сборам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Иск был подан в связи с неисполнением налогоплательщиком обязательств по декларированию и уплате налога на доходы физических лиц, возникшего в результате продажи недвижимого имущества. В ходе судебного разбирательства было установлено, что ответчик реализовал квартиру в Санкт-Петербурге, получив доход от продажи имущества, находившегося в его собственности менее пяти лет. Однако налоговую декларацию он в налоговый орган не представил.

В ответ на неуплату налоговой задолженности налоговая служба выставила требование, которое не было исполнено в установленный срок.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, удовлетворил административные исковые требования в полном объеме. В результате решением суда с ответчика взыскано 466 727 рублей 78 копеек.