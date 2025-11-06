Недвижимость

Более 20 тысяч объектов недвижимости включили в экономический оборот в Псковской области

В регионе реализуется пилотный проект «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот на территории Псковской области». Правообладатели земельных участков начали получать уведомления о необходимости установить границы и зарегистрировать объекты недвижимости, заявила руководитель регионального управления Росреестра Олеся Ребеко на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: скриншот из видео Михаила Ведерникова / Telegram-канал

«У нас начался эксперимент. На территории Псковской области правообладателям земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, <...> в Госуслуги в личный кабинет пришло письмо о том, что Росреестр в защиту их имущественных прав, в первую очередь, уведомляет о необходимости проведения соответствующих работ для того, чтобы, самое главное, их права не были нарушены», - пояснила Олеся Ребеко и подчеркнула важность проекта, отметив, что установленные границы позволяют избежать земельных конфликтов и обеспечивают прозрачность собственности.

Сейчас такой эксперимент проводится на территории Псковской области, но с нового года будет распространен на территории всей страны.

По итогам проведенных кадастровых мероприятий уже внесены сведения о границах около 9 тысяч земельных участков и почти 12 тысяч объектов капитального строительства.

«Если раньше это были, скажем так, пятна, по которым не видно было, где находятся земельные участки - ранее учтенные, но безграничные, то на сегодняшний день, уже после комплексных кадастровых работ - границы определены, четко видны все смежники, соседи и так далее. В 2025 году у нас получилось, что в отношении 11 743 объектов капитального строительства и почти 9000 земельных участков границы в реестр внесены», - обратила внимание на результаты Олеся Ребеко.

По ее словам, особо важно то, что и объекты капитального строительства приобретают свои координаты. Поскольку становится видно, нет ли нарушений, в том числе со стороны землепользователей.

«Потому что бывает такое, что объект построят за границей своего участка. Соответственно, эти все вещи выявляются в ходе проведения комплексных кадастровых работ. Комплексные кадастровые работы местного значения у нас проводились также в рамках муниципальных контрактов. Проблем по выполнению мы не видим, даже с теми исполнителями, которые были у нас в работе. До конца года все данные будут внесены», - заключила руководитель.