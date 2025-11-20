Недвижимость

Бутик-отель «Мстиславский» на набережной реки Великой в Пскове выставлен на продажу

Бутик-отель «Мстиславский» на набережной реки Великой в Пскове выставлен на продажу за 99 миллионов рублей на онлайн-площадке для размещения объявлений «Авито».

Скриншоты: «Авито»

«Предлагаем к приобретению бутик-отель "Мстиславский", расположенный в историческом центре Пскова, на живописной набережной реки Великой», - отмечается в объявлении.

Отель находится по адресу: Набережная реки Великой, 12. В продажу входит пятиэтажное здание площадью 600 кв. м. расположенное на участке 4 сотки (всё в собственности). Здание построено в 40-х годах прошлого века, в 2022 году была проведена реконструкция. Является частью комплекса бывшей теплоэлектростанции (ТЭЦ).

Номерной фонд: восемь просторных семейных номеров площадью от 30 до 75 кв. м каждый, разделённых на две-три комнаты.

Гостиница действующая, работает три года. Загрузка высокая, доходность стабильная, отмечают в объявлении.

Есть база постоянных гостей, бронирование на несколько месяцев вперёд.