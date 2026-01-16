Льготники в Псковской области за год бесплатно получили в собственность 264 земельных участка

Министерство имущественных отношений Псковской области в 2025 году направило в аренду или в собственность льготным категориям граждан 509 земельных участков, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: Архив ПЛН

В аренду льготным категориям граждан передано за год 245 участков: ветеранам труда Российской Федерации — 102 земельных участка, военнослужащим с выслугой более 10 лет в календарном исчислении — 70 земельных участков, ветеранам боевых действий — 73 земельных участка.

В собственность бесплатно предоставлено 264 участка: военнослужащим, участникам СВО, ветеранам боевых действий, награждённым орденами за заслуги в ходе участия в СВО, — 48 земельных участков, членам семей погибших участников СВО — четыре земельных участка, членам садоводческих некоммерческих товариществ — 85 земельных участков, многодетным семьям — 127 земельных участков.