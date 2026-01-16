 
Недвижимость

Льготники в Псковской области за год бесплатно получили в собственность 264 земельных участка

0

Министерство имущественных отношений Псковской области в 2025 году направило в аренду или в собственность льготным категориям граждан 509 земельных участков, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: Архив ПЛН

В аренду льготным категориям граждан передано за год 245 участков: ветеранам труда Российской Федерации — 102 земельных участка, военнослужащим с выслугой более 10 лет в календарном исчислении — 70 земельных участков, ветеранам боевых действий — 73 земельных участка.

В собственность бесплатно предоставлено 264 участка: военнослужащим, участникам СВО, ветеранам боевых действий, награждённым орденами за заслуги в ходе участия в СВО, — 48 земельных участков, членам семей погибших участников СВО — четыре земельных участка, членам садоводческих некоммерческих товариществ — 85 земельных участков, многодетным семьям — 127 земельных участков. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026