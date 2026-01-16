 
Недвижимость

Псковское УФАС обнаружило нарушения в рекламе ипотеки

0

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Атлантстрой-3» заключило договор на размещение рекламных сообщений об ипотечном кредитовании в социальной сети «ВКонтакте» и допустило нарушения, противоречащие требованиям закона о рекламе, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. 

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Закон о рекламе требует указывать информацию о полной стоимости кредита (займа) до информации о процентных ставках, при этом размер шрифта этой информации должен быть не меньше, чем у процентных ставок.

Ведомство установило, что в рекламе ООО СЗ «Атлантстрой-3» сведения о полной стоимости кредита размещены после информации о процентной ставке. 

В результате ведомство признало рекламу ненадлежащей, выявило нарушение со стороны ООО СЗ «Атлантстрой-3» и предупредило о возможном административном наказании для компании.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026