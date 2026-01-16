Псковское УФАС обнаружило нарушения в рекламе ипотеки

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Атлантстрой-3» заключило договор на размещение рекламных сообщений об ипотечном кредитовании в социальной сети «ВКонтакте» и допустило нарушения, противоречащие требованиям закона о рекламе, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Закон о рекламе требует указывать информацию о полной стоимости кредита (займа) до информации о процентных ставках, при этом размер шрифта этой информации должен быть не меньше, чем у процентных ставок.

Ведомство установило, что в рекламе ООО СЗ «Атлантстрой-3» сведения о полной стоимости кредита размещены после информации о процентной ставке.

В результате ведомство признало рекламу ненадлежащей, выявило нарушение со стороны ООО СЗ «Атлантстрой-3» и предупредило о возможном административном наказании для компании.