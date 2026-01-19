 
Недвижимость

Началось принудительное выселение Долиной из квартиры в Хамовниках

0

Началось принудительное выселение певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Судебные приставы уже приехали на адрес, чтобы передать ключи покупателю Полине Лурье, сообщает Telegram-канал SHOT.

Видео: SHOT

Адвокат Лурье также прибыла на место, чтобы принять ключи от бывшей квартиры Долиной. Сама артистка пока так и не явилась. Ее известили о начале принудительного выселения. Певица сейчас отдыхает в ОАЭ и должна вернуться только завтра.

Смотрите также

Ларисе Долиной дали пять дней на добровольную передачу квартиры

0

Принудительное выселение Долиной из квартиры в Хамовниках осуществляется приставами в присутствии двух понятых и сотрудников полиции.

Полина Лурье также не приехала, чтобы принять ключи.

Ранее сообщалось, что принудительное выселение состоится 19 января — после того, как сторона Лурье подала заявление в ФССП. Сама певица так и не явилась, чтобы лично передать ключи, а у её адвоката на это не было полномочий.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) дала певице Ларисе Долиной пять дней, чтобы добровольно передать ключи от проданной квартиры новой владелице Полине Лурье.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026