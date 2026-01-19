Началось принудительное выселение Долиной из квартиры в Хамовниках

Началось принудительное выселение певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Судебные приставы уже приехали на адрес, чтобы передать ключи покупателю Полине Лурье, сообщает Telegram-канал SHOT.

Видео: SHOT

Адвокат Лурье также прибыла на место, чтобы принять ключи от бывшей квартиры Долиной. Сама артистка пока так и не явилась. Ее известили о начале принудительного выселения. Певица сейчас отдыхает в ОАЭ и должна вернуться только завтра.

Принудительное выселение Долиной из квартиры в Хамовниках осуществляется приставами в присутствии двух понятых и сотрудников полиции.

Полина Лурье также не приехала, чтобы принять ключи.

Ранее сообщалось, что принудительное выселение состоится 19 января — после того, как сторона Лурье подала заявление в ФССП. Сама певица так и не явилась, чтобы лично передать ключи, а у её адвоката на это не было полномочий.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) дала певице Ларисе Долиной пять дней, чтобы добровольно передать ключи от проданной квартиры новой владелице Полине Лурье.